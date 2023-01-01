ضبط محاولة تهريب كمية من حنشان البحر بمطار القاهرة

تمكنت رجال الجمارك بالإدارة العامة للصادرات الجوية بمطار القاهرة برئاسة أحمد عبد المحسن الشهاوي مدير عام جمارك الصادرات الجوية من ضبط محاولة تهريب كمية من حنشان البحر.

وأوضحت إدارة الجمارك في بيانها أنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على البضائع المصدرة بجمرك شركة مطار القاهرة للشحن الجوي برئاسة أحمد أبو الفضل مدير الجمرك اشتبه سليمان كمال سليمان رئيس قسم الحركة فى مشمول البيان الجمركي رقم ٦٠٩٨٤ لسنة ٢٠٢٢ باسم شركة ج . ن والصنف طبقا للمستندات المقدمة عبارة عن أسماك طازجة مصدرة إلى الإمارات.

وتم تشكيل لجنة برئاسة السيد عبد الظاهر مدير إدارة الحركة وعادل وهدان وسليمان كمال لمعاينة المشمول فتبين وجود ٥ طرود من حنشان البحر ، بالعرض علي جهاز حماية وتنمية الثروة السمكية أفادت بأن الصنف لا يحمل موافقة تصديرية أو شهادة سايتس لهذا الصنف المدرج بالملحق رقم ٢ باتفاقية سايتس وغير مسموح بتصديرها .

قرر أحمد عبد المحسن الشهاوي مدير عام جمارك الصادرات والواردات الجوية إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٢ لسنة ٢٠٢٣ وإخطار الجهات المختصة.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات الغتوري رئيس مصلحة الجمارك وهالة محمود مستشار رئيس المصلحة لشئون قرية البضائع بتشديد الرقابة على جميع المنافذ الجمركية وإحباط محاولات التهريب.