الإثنين 02 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

ضبط محاولة تهريب كمية من حنشان البحر بمطار القاهرة

الضبطية
الضبطية

تمكنت رجال الجمارك بالإدارة العامة للصادرات الجوية بمطار القاهرة برئاسة أحمد عبد المحسن الشهاوي مدير عام جمارك الصادرات الجوية من ضبط محاولة تهريب كمية من حنشان البحر.

وأوضحت إدارة الجمارك في بيانها أنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على البضائع المصدرة بجمرك شركة مطار القاهرة للشحن الجوي برئاسة أحمد أبو الفضل مدير الجمرك اشتبه سليمان كمال سليمان رئيس قسم الحركة فى مشمول البيان الجمركي رقم ٦٠٩٨٤ لسنة ٢٠٢٢ باسم شركة ج . ن والصنف طبقا للمستندات المقدمة عبارة عن أسماك طازجة مصدرة إلى الإمارات.

وتم تشكيل لجنة برئاسة السيد عبد الظاهر مدير إدارة الحركة وعادل وهدان وسليمان كمال لمعاينة المشمول فتبين وجود ٥ طرود من حنشان البحر ، بالعرض علي جهاز حماية وتنمية الثروة السمكية أفادت بأن الصنف لا يحمل موافقة تصديرية أو شهادة سايتس لهذا الصنف المدرج بالملحق رقم ٢ باتفاقية سايتس وغير مسموح بتصديرها .

قرر أحمد عبد المحسن الشهاوي مدير عام جمارك الصادرات والواردات الجوية إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٢ لسنة ٢٠٢٣ وإخطار الجهات المختصة.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات الغتوري رئيس مصلحة الجمارك وهالة محمود مستشار رئيس المصلحة لشئون قرية البضائع بتشديد الرقابة على جميع المنافذ الجمركية وإحباط محاولات التهريب.

الاستيراد الإدارة العام الـ الان البحر الاستيراد والتصدير الانقراض

رئيس التحرير

وائل لطفي

الاستثمار فى صناعة الوجدان «٢»

الأكثر قراءة

النيابة العامة تأمر بالتحرى عن مصور فيديو «الفعل الفاضح» على الكوبرى

القبض على الشاب والفتاة مرتكبى الفعل الفاضح أعلى كوبرى بالقاهرة

إصابة 14 فى حادث تصادم سيارتين بطريق مصر إسكندرية الزراعى فى القليوبية

المعمل الجنائي يعاين موقع حريق شقة شرق الإسكندرية

«تعليم دمياط» يحصد المركزين الثاني والرابع في مسابقة مهرجان الطفولة

في احتفالات العام الجديد.. روسيا تمطر أوكرانيا بهجمات صاروخية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

المستضعفات من المؤمنات

محمد العسيري

يا مقبل يوم وليلة

ماجد حبته

عام جديد.. وعمر مديد

علي سعدة

الترعة الحلوة

القس. رفعت فكرى

التماسك الوطنى

لواء. محسن الفحام

«قادرون... بإذن الله»

لواء.حمدى البطران

الأزهر.. والإبداع

جمال-أسعد

كل سنة والإنسانية بخير حتى لو كره الكارهون

صور

مناقشة رواية «اسمى مصطفى محمود» لوائل لطفى فى مكتبة «البلد»

مباراة الأهلى وسموحة في الدوري المصري

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

ما هى خطة التغييرات فى سلاح الجو الإسرائيلى لعام 2023؟

بينهم 882 طفلًا.. الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 7000 فلسطينى فى 2022

لبنان.. زورق حربى إسرائيلى يخرق المياه الإقليمية اللبنانية