غدًا.. تعطيل الدراسة فى السعودية لسوء الأحوال الجوية

كشفت قناة "إكسترا نيوز" أنه بسبب سوء الأحوال الجوية بالسعودية تم تعطيل الدراسة فيها غدًا بسبب تحذيرات الأرصاد من كميات الأمطار الساقطة.

وتشهد السعودية حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية والتي يصاحبها سقوط كميات كبيرة من الأمطار التي تسببت في تراكم كميات كبيرة من المياه.

بيان الإدارات التعليمية

وأعلنت الإدارات التعليمية أنه وفقًا لحالة الطقس في السعودية كما جاء عن المركز الوطني للأرصاد بأنه تم تعطيل الدراسة، غدًا الإثنين 2 يناير، وستتحول الدراسة عن بعد "أونلاين" من خلال "منصة مدرستي" وذلك للطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.

وحذرت الأرصاد السعودية من رياح مصحوبة مع الأمطار الغزيرة والمحملة بالغبار والأتربة، ومستمرة من صباح غد ومستمرة حتى الساعة 3 عصرًا.