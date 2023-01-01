حصاد التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى فى عام 2022

استعرض برنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبني عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الأحد، تقريرا حول حصاد جهود التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى خلال 2022 لدعم الفئات الأكثر احتياجًا.

وقال التقرير إن حجم الدعم الذى قدمه التحالف الوطنى للعمل الأهلى، في كافة محافظات مصر، كما استعرض تصريحات من قيادات التحالف الوطنى حول حجم المبالغ التي تم ضخها لتوصيل الدعم للقرى الأكثر احتياجًا.

وتم عرض أراء عدد من الأهالى بالقرى الأكثر احتياجًا في المساعدات التي يتم تقديمها من جانب التحالف الوطنى للعمل الأهلى للمواطنين.

ونظم التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى اصطفافا يضم أكثر من 15 جمعية ومؤسسة أهلية يعملون تحت مظلته، تحت شعار قطار الخير، في مشهد يعكس مدى قدراته البشرية وإمكانياته الخدمية والتنموية في دعم الشرائح الأولى بالرعاية، والتي ساهمت في خدمة نحو ما يزيد علي مائة ألف و60 مستفيدًا من قرى محافظة سوهاج.