منعا للتكدس.. تنفيذ محطة انتظار خارجية بميناء الغردقة بتكلفة 70 مليون جنيه

تولى الدولة المصرية اهتماما كبيرا بملف النقل والمواصلات على جميع جوانبه، ومن ضمن مشروعات الدولة الضخمة هو تنفيذ محطة انتظار خارجية بميناء الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، حيث أنشأت وزارة النقل متمثلة فى هيئة موانئ البحر الأحمر بالاشتراك مع المحافظة محطة انتظار ركاب ضخمة بالطريق الدائرى بالغردقة بهدف انتهاء تكدس الركاب أمام أبواب ميناء الغردقة البحرى وتوقف الحركة المرورية أمام طريق الكورنيش الحيوي بمدينة الغردقة، خلال شهر مارس من عام 2018 في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

تم تنفيذ مشروع محطة الانتظار الخارجية بميناء الغردقة في محافظة البحر الأحمر، على مرحلتين بتكلفة إجمالية 70 مليون جنيه، على مساحة 23 ألف متر، وتضم المحطة مبنى إداري وفندق على مساحة 765 مترًا ومظلة أتوبيسات على مساحة 1440 متر ومطعم VIB على مساحة 656 مترًا، ومجموعة محلات ومطاعم تيك أواي ومسرح ودورات مياه وسوق خارجي وبوابات وخزانات للمياه وشبكة مياه داخلية وشبكة صرف صحي وتليفونات، وتبلغ التكلفة 70 مليون جنيه.

وشهدت محافظة البحر الأحمر طفرة كبيرة في إنشاء وتطوير الموانئ من ضمنها تطوير ميناء سفاجا البحري بتكلفة 510 مليون جنيه، تطوير ميناء الغردقة البحري بتكلفة 222 مليون جنيه، إنشاء قزق رافع ميكانيكي بميناء شرم الشيخ بتكلفة 68 مليون جنيه، إنشاء منطقة الانتظار الخارجية للشاحنات الثقيلة بميناء سفاجا بتكلفة 60 مليون جنيه، الانتهاء من إنشاء 5 كم أرصفة مختلفة الأغراض بإجمالى تكلفة حوالى 10 مليار جنيه في ميناء بورسعيد، إنشاء محطة سفاجا 2 بتكلفة 2.55 مليار جنيه، إنشاء رصيف بطول 60 مترا بميناء سفاجا وساحة ومخزن بتكلفة 74 مليون جنيه، تطوير أرصفة ميناء نويبع بتكلفة 84 مليون جنيه.