بعد تفقد وزيرة الثقافة لمراحل تطويره.. أبرز 10 معلومات عن متحف الجزيرة للفنون

تفقدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، أعمال تطوير ‏ورفع ‏كفاءة متحفي "الجزيرة للفنون" و"الفن الحديث"، بساحة ‏دار الأوبرا المصرية، ‏بحضور الدكتور وليد قانوش، رئيس قطاع ‏الفنون التشكيلية، ‏وممثلي الشركة المسئولة عن أعمال تطوير ورفع كفاءة المتحفين .‏

يعتبر مشروع تطوير وتجديد متحف الجزيرة للفنون من أهم مشروعات الدولة الثقافية والقومية، نظرًا لأهميته الكبيرة في الوطن العربي والشرق الأوسط وباعتباره إضافة للبنية الثقافية والفنية المصرية، وإليكم أبرز 10 معلومات عن متحف الجزيرة للفنون:

_ تعرض المتحف الى فترة توقف وغلق استمرت لأكثر من 33 عامًا.

_ مشروع تطوير متحف الجزيرة للفنون ينقسم الى أربع مراحل.

_ تم الانتهاء من أول مرحلتين لتطوير المتحف في عام 2012.

_ كان من المقرر الانتهاء من أعمال تطوير المتحف كاملة بنهاية شهر يونيو 2022.

_ يضم المتحف مجموعة كبيرة ونادرة من التحف واللوحات الفنية والتماثيل التي يبلغ عددها 4 آلاف قطعة فنية.

_ يعود الكثير من مقتنيات متح الجزيرة إلى قصور أفراد الأسرة المالكة المصادرة بعد ثورة 23 يوليو عام 1952.

_ وتقدر قيمة مقتنيات المتحف ب 170 مليار دولار.

_ ويضم المتحف أكثر من 1300 لوحة فنية لكبار فنانى العالم يرجع بعضها للقرن الخامس عشر الميلادى.

_ كما يضم المتحف مجموعة من الأيقونات القبطية الأثرية وأعمال الخزف الصينى واليابانى القديم وقطع فنية متنوعة.

_ ومجموعة نادرة من السجاد الأثرى من إيران وخراسان، ومجموعة نادرة من التماثيل والأدوات الموسيقية ولوحات الحفر ولوحات الخط العربى.

واطلعت وزيرة الثقافة، خلال الجولة، على خطة سير مشروع ‏تطوير متحف "الجزيرة للفنون"، والرؤية ‏المقترحة لسيناريو ‏العرض المتحفي، وكذلك مقترح استغلال ‏الفراغات أمام المتحف، بما ‏يتناسب مع المكان وطابعه المعماري ‏المميز، كما تفقدت عددًا من ‏المخازن، وقسم الترميم، وسينما ‏الحضارة، ومتابعة ما يتم في المرحلة الأخيرة من عملية تطوير ‏ورفع كفاءة "متحف الفن الحديث" و‏سيناريو العرض المتحفي، والمخازن.

ووجهت وزيرة الثقافة بتذليل العقبات ‏للانتهاء ‏من مشروع تطوير "متحف الجزيرة للفنون"، حتى يتم ‏افتتاحه في ‏الوقت المحدد له، لتعود إحدى منارات الفن التشكيلي في ‏العالم إلى ‏الحياة مرة أخرى، كما ‏وجهت ‏بضرورة تدريب أجيال أخرى من المُرممين بقطاع الفنون التشكيلية على ‏ايدي ‏المُتخصصين، حفاظاً على ما تزخر به متاحفنا ‏من ‏كنوز إبداعية لا تُقدر بثمن، مشددة على ضرورة الانتهاء من ‏تطوير ‏مخازن الأعمال الفنية بالقطاع لاستيعاب هذا الكم الهائل من ‏الأعمال ‏وكذلك حفظها بالطرق العلمية السليمة، وجرد كافة المخازن بشكل دوري وعمل توثيق رقمي لجميع مقتنياتها،وإنشاء ‏مخازن إضافية لاستيعاب كافة أعمال الفنانين التى يمتلكها القطاع.‏