الأحد 01 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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عالم أزهرى يكشف عن شىء يتحسر عليه أهل الجنة «فيديو»

جريدة الدستور

قال الشيخ أحمد المالكي، أحد علماء الأزهر، إن كثيرا من الناس يظنون أن أهل النار فقط هم من تصيبهم الحسرة، لكن أهل الجنة يتحسرون أيضًا على شيء واحد.

وأضاف المالكي، خلال لقائه مع المذيعة دعاء عامر في برنامج "بيت دعاء" على قناة "تن": "أهل الجنة تصيبهم الحسرة أيضًا، كثير من الناس فاكر الحسرة تصيب أهل النار فقط، لكن أهل الجنة بيندموا على حاجات، النبي يقول ليس تحسر أهل الجنة إلا على ساعة مرت عليهم لم يذكروا الله فيها". 

 

عالم أزهرى يوجه نصيحة فى بداية عام 2023

ووجه المالكي، رسالة للناس في بداية عام 2023، قائلًا: "ربنا يوم القيامة يسألنا عن العمر، أهل النار يقولون ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمله، وما دام نهاية عمر الإنسان الموت، فلا فرق بين طول العمر وقصره، إن الحياة دقائق، فعمرها بالبركة، وفي أول يوم في السنة قسم أهدافك لأهداف مرحلية، حاول تصل لما تطمح إليه".

 

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