موقف إنسانى بين جورج وسوف وأنغام يقودهما لتصدر الترند.. ماذا حدث؟

تصدّر الفنان جورج وسوف محركات البحث على «جوجل»، وذلك عقب موقف إنساني بينه وبين الفنانة أنغام على مسرح تريو نايت، حيث صعد سلطان الطرب جورج وسوف على المسرح وبدأ في الغناء، ولكن حدث عطل مفاجئ في المايك الخاص به، الأمر الذي تداركته الفنانة أنغام سريعًا، وعلى الفور وقفت بالقرب منه وقدمت له المايك الخاص بها، وظلت تغني رفقته، وهو ما أثار إعجاب الجمهور في الحفل ومحبيهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تداولوا المقطع بشكل كبير.

وصعد جورج وسوف على المسرح، ووجه كلمة للجمهور قال فيها: "مساء الخير، في هذه الليلة الحلوة التي عنوانها المحبة، أشكر الجميع وأتمنى لكل العالم العربي والعالم سنة خير على الجميع".

وقدم جورج وسوف باقة من أجمل الأغاني بمشاركة نجوم ونجمات الحفل، وأعربت الفنانة نوال الزغبي عن سعادتها الكبيرة بمشاركته الغناء.

وقالت نوال الزغبي، خلاف فقرة جمعتها بجورج وسوف وصابر الرباعي: "وقفتي الليلة حدك، قدام أسطورة عظيمة مثلك، ربينا على أغانيك وصوتك وأداءك، هذا أكبر شرف لي".

وتصدرت حفلة تريو نايت محركات البحث على «جوجل»، وهى الحفلة الأضخم على الإطلاق، والتى أقيمت فى الرياض بمناسبة رأس السنة، الحفل كان على مسرح محمد عبده أرينا، في تريو نايت موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

الحفل يضم كلا من وائل كفوري وعاصي الحلاني وصابر الرباعي وبهاء سلطان، ومن المطربات نانسي عجرم وإليسا وأصالة ولطيفة وأنغام ونوال الزغبي ونجوى كرم.

وتدور فكرة "تريو نايت" حول تقديم كل فقرة على المسرح بمشاركة ثلاثة مطربين، وقدم نجوم الحفل باقة من أجمل الأغاني، ليرفع هذا اللقاء شعار كامل العدد.