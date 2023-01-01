الأحد 01 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«الفرحة مش سايعاهم».. أسرة أول مولود فى 2023 تكشف التفاصيل

محافظ قنا
محافظ قنا

عمت الفرحة داخل منزل المهندس أحمد فوزي، بقرية المحارزة في أبوتشت شمالي قنا، بعد أن أكرمه الله بأول مولود له، أسماه "فوزي" بعد قرابة سنة وشهرين من زواجه، وهو أول مولود سجلته دفاتر وزارة الصحة في مصر 20223.

التقت "الدستور" بأسرة أول مولود في مصر 2023، والتي أعربت عن سعادتها، لما حدث، متمنين أن يحفظه الله من كل سوء وأن يجعله من الصالحين.

وقال والد الطفل: رزقني الله بمولودي الأول، وأطلقت عليه اسم فوزي، على اسم جده، الذي تمنى أن يكرمني الله بمولود على اسمه، وكانت فرحتنا شديدة بعد أن سجل ابني أول مولود في مصر 2023.

وتابع: كنت أرغب في كتابة مولودي في أول العام، كنوع من البشرى الجميلة، وحتى يبقى ذكرى لن ينساها أحد، وبالفعل كتبناه في أول دقيقة من العام الجديد، واحتفل أهالي القرية بمولودي الصغير كاحتفالهم بالكريسماس، ونسأل الله أن يحفظه من كل سوء.

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