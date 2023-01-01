حملات نظافة وتجميل وتمهيد طرق بمختلف قرى مراكز أسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، أهمية الدور الذي تقوم به الحملات الميكانيكية وإدارات المخلفات الصلبة بقرى ومراكز المحافظة في الحفاظ علي الصحة العامة من خلال حملات النظافة ورفع المخلفات ونقلها إلي الأماكن المخصصة لها لتوفير بيئة خالية من الملوثات ولمكافحة انتشار الأمراض.

وأشار اللواء عصام سعد إلي استمرار تلك الحملات بشكل يومى بالمدينة والقرى من أجل رفع كفاءة مستوى النظافة والطرق وظهور الشوارع بمستوى لائق.

وفي هذا الإطار نفذ مسئولي النظافة والحملات الميكانيكية بمراكز أسيوط وديروط وصدفا والبداري وساحل سليم والغنايم حملات مكثفة لرفع القمامة والمخلفات من مناطق متفرقة بالشوارع الرئيسية والجانبية ونقلها إلي الأماكن المخصصة لها.

كما تم أيضا تمهيد للطرق وتسويتها، وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة المحافظة لتأهيل وتحسين البيئة المحيطة ومكافحة انتشار الأمراض المعدية والحفاظ على المظهر الحضاري اللائق لمدن ومراكز المحافظة.

هذا وكان قد أعلن في وقت سابق اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، خطة تنفيذ القوافل الطبية العلاجية الشاملة لشهر يناير 2023 والتي تبدأ بعد غد الثلاثاء 3 يناير بعدد من القرى بـ 5 مراكز على مستوى المحافظة هي الفتح و أبنوب و القوصية وديروط ومنفلوط وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتوفير خدمات الرعاية الصحية الكاملة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا والوصول إلى المواطنين بالأماكن والقرى البعيدة لدعم مستوى الخدمة الصحية بتلك القرى تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوفير حياة كريمة للفئات المجتمعية بالقرى الأكثر احتياجاً، مؤكدًا توفير كافة سبل الدعم لهذه القوافل للقيام بعملها على أكمل وجه، موجهًا رؤساء الوحدات المحلية بالمدن والقرى بمتابعة سير عمل القوافل وتوفير كافة التسهيلات والتيسيرات اللازمة.

حملات النظافة

حملات النظافة

حملات النظافة

حملات النظافة

حملات النظافة

حملات النظافة

حملات النظافة