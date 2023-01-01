الأحد 01 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حملات نظافة وتجميل وتمهيد طرق بمختلف قرى مراكز أسيوط

حملات النظافة
حملات النظافة

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، أهمية الدور الذي تقوم به الحملات الميكانيكية وإدارات المخلفات الصلبة بقرى ومراكز المحافظة في الحفاظ علي الصحة العامة من خلال حملات النظافة ورفع المخلفات ونقلها إلي الأماكن المخصصة لها لتوفير بيئة خالية من الملوثات ولمكافحة انتشار الأمراض.

وأشار اللواء عصام سعد إلي استمرار تلك الحملات بشكل يومى بالمدينة والقرى من أجل رفع كفاءة مستوى النظافة والطرق وظهور الشوارع بمستوى لائق.

وفي هذا الإطار نفذ مسئولي النظافة والحملات الميكانيكية بمراكز أسيوط وديروط وصدفا والبداري وساحل سليم والغنايم حملات مكثفة لرفع القمامة والمخلفات من مناطق متفرقة بالشوارع الرئيسية والجانبية ونقلها إلي الأماكن المخصصة لها.

كما تم أيضا تمهيد للطرق وتسويتها، وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة المحافظة لتأهيل وتحسين البيئة المحيطة ومكافحة انتشار الأمراض المعدية والحفاظ على المظهر الحضاري اللائق لمدن ومراكز المحافظة.

هذا وكان قد أعلن في وقت سابق اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، خطة تنفيذ القوافل الطبية العلاجية الشاملة لشهر يناير 2023 والتي تبدأ بعد غد الثلاثاء 3 يناير بعدد من القرى بـ 5 مراكز على مستوى المحافظة هي الفتح و أبنوب و القوصية وديروط ومنفلوط وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتوفير خدمات الرعاية الصحية الكاملة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا والوصول إلى المواطنين بالأماكن والقرى البعيدة لدعم مستوى الخدمة الصحية بتلك القرى تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوفير حياة كريمة للفئات المجتمعية بالقرى الأكثر احتياجاً، مؤكدًا توفير كافة سبل الدعم لهذه القوافل للقيام بعملها على أكمل وجه، موجهًا رؤساء الوحدات المحلية بالمدن والقرى بمتابعة سير عمل القوافل وتوفير كافة التسهيلات والتيسيرات اللازمة.

حملات النظافة
حملات النظافة
حملات النظافة
حملات النظافة
حملات النظافة
حملات النظافة
حملات النظافة
حملات النظافة
حملات النظافة
حملات النظافة
حملات النظافة
حملات النظافة
حملات النظافة
حملات النظافة
حملات النظافة
حملات النظافة
الأماكن المخصصة الحفاظ على الصحة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية الرئاسية حياة كريمة القوافل الطبية العلاجية اللواء عصام سعد محافظ أسيوط المبادرة الرئاسية حياة كريمة المظهر الحضاري إ بالمدينة والقري

رئيس التحرير

وائل لطفي

الاستثمار فى صناعة الوجدان

الأكثر قراءة

القبض على الشاب والفتاة مرتكبى الفعل الفاضح أعلى كوبرى بالقاهرة

مصرع شخص وإصابة آخر فى حادث تصادم بالشرقية

رصد أكثر من 1000 حالة غياب و240 ترك عمل على مدار 3 أشهر ببنى سويف

كسح مياه الأمطار بـ4 مدن فى كفرالشيخ.. والمحافظة تعلن استمرار الطوارئ

السجن 15 عامًا لمتهمين قتلا سائق «توك توك» بأسيوط

حسين الجسمي يستقبل 2023 مع جمهوره بحفل «كامل العدد» في الشارقة (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

«قادرون... بإذن الله»

لواء.حمدى البطران

الأزهر.. والإبداع

جمال-أسعد

كل سنة والإنسانية بخير حتى لو كره الكارهون

د.أحمد الخميسى

تزييف الثقافة

ماجد حبته

متفائلون فى عالم متشائم

د. منى حلمى

تعدد الرجال والقلب واحد

د.كريمة الحفناوى

القمة الصينية العربية

مؤمن المحمدي

المدينة الفاضلة أغلى من 20 جنيهًا

صور

مناقشة رواية «اسمى مصطفى محمود» لوائل لطفى فى مكتبة «البلد»

مباراة الأهلى وسموحة في الدوري المصري

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

بينهم 882 طفلًا.. الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 7000 فلسطيني في 2022

لبنان.. زورق حربى إسرائيلى يخرق المياه الإقليمية اللبنانية

بن زايد يدعو نتنياهو وزوجته إلى زيارة الإمارات