«القاهرة الإخبارية» تكشف آخر تطورات انفجار مطار كابول والمتسبب في الحادث

كشف الباحث السياسي هيثم ناصر، آخر تطورات انفجار مطار كابول العسكري، مؤكدا أنه تم معرفة الفاعل وهم جماعة “داعش” الموجودة بأفغانستان ومحيطها.

وقال خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، إن تلك المجموعة هاجمت قبل أسبوع بمنطقة قريبة من المطار مجموعة من المهندسين الصينيين والذين يعملون بمشروعات استثمارية في أفغانستان.

وأضاف أن ذلك الهجوم يعد الرابع في أقل من شهر وتستهدف من خلالها “داعش” مسئوليتها لاحقا، مؤكدا استهدافها مناطق حساسة، لها صلة وثيقة بإقامة مشروعات استثمارية أجنبية.

وحول ما يرمي إليه مكان الانفجار، أوضح أن اختيار المطار تحديدا أو نقاط قريبة مه لتنفيذ عملياتهم، يؤكد طبيعة الصراع الدائر بين الجماعة ومجموعة طالبان الحاكمة في أفغانستان، حيث تريد الحركات المقاومة لحكم طالبان لأفغانستان أنها لا تستطيع إدارة وحماية مقدرات الدولة.

وأرجع أن هناك صراع خارجي يدور بين الهند والصين داخل أفغانستان، وذلك لأن الهند كانت تملك نفوذ كبير في الحكومة الأفغانية تحت الرعاية الأمريكية، ولكن الأمر اختلف بعد حكومة طالبان التي قلصت النفوذ الهندي داخل الحكومة والاستثمارات داخل البلاد، على عكس ما حدث للحكومة الصينية.

كما أكد الباحث السياسي، أن الاستخبارات الهندية ترسل تهديدات غير مباشرة، سواء لحكومة طالبان أوضد الاستثمارات الصينية، أو للدولة الباكستانية.