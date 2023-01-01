مصرع شخص وإصابة آخر فى حادث تصادم بالشرقية

لقي شخص مصرعه، فيما أصيب آخر في حادث تصادم موتوسيكل مع سيارة مع موتوسيكل بدائرة مركز أبو حماد، وتم تحرير المحضر اللازم.

حيث استقبل مستشفى بلبيس المركزي، كلا من "محمود.م.ي"، 26 سنة، مقيم بحطيط دائرة مركز أبو حماد، "جثة هامدة"، فيما استقبل مستشفى أبو حماد "سامى.ا.م"، 17 سنة، مقيم بحطيط، بأبو حماد، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

وتبيّن وفاة الأول وإصابة الثاني، وتم نقل جثة المتوفى لمستشفى بلبيس المركزى والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، فيما يتلقى المصاب العلاج بمستشفى أبو حماد.