إصابة طفلين وآخر فى انقلاب سيارة على «صحراوى سوهاج»

وقع حادث انقلاب سيارة ملاكى على الطريق الصحراوي الغربي بسوهاج "طريق المطار"، مما نتج عنه إصابة 3 أشخاص من مستقلى السيارة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، بلاغًا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى على الطريق الصحراوى الغربى اتجاه المطار عقب اختلال عجلة القيادة بيد قائد السيارة ووجود مصابين تم نقلهم للمستشفى وعمل الإسعافات اللازمة لهم.

كشفت خلال التحريات التي أشرفت عليها إدارة البحث الجنائى بالمديرية وقادتها مباحث المديرية وضباط مرور سوهاج عن وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى على الطريق الصحراوى الغربى اتجاه المطار، ونتج عن الحادث إصابة "م. ج "، باشتباه خلع بالكتف الأيمن، وإصابة " ح . م " بجرح قطعى بالرأس، وإصابة "ع. م " بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

تم الدفع بقوات إدارة المرور وتم رفع آثار الحادث من على الطريق عقب توقفه جزئيًا، وتم نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعى لتلقى العلاج، وتم تحرير محضر بالواقعة تمهيدًا للعرض على جهة التحقيق المختصة لتتولى شئونها.