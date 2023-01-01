4 مصابين في حادث سير بالبحيرة

أصيب 4 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم إثر وقوع حادث سير بمركز وشبراخيت بالبحيرة.



وبالفحص تبين إصابة 4 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة إثر وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص بعامود كهرباء بطريق دمنهور- شبراخيت، وأسفر الحادث عن إصابة أحمد م.ع 59 سنة - شبراخيت اشتباه نزيف بالمخ، وسلامة.س.س 36 سنة - شبراخيت اشتباه نزيف بالمخ، وأحمد.م.ا.خ 16 سنة - شبراخيت كدمة بالرأس واشتباه كسر بالرأس، وكارم.م.ا.ط 26 سنة - شبراخيت كدمة بالظهر.

تم نقل المصابين إلى مستشفى شبراخيت، وجاري عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة.