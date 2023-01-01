الأحد 01 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

4 مصابين في حادث سير بالبحيرة

حادث سير
حادث سير

أصيب 4 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم إثر وقوع حادث سير بمركز وشبراخيت بالبحيرة. 

وبالفحص تبين إصابة 4 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة إثر وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص بعامود كهرباء بطريق دمنهور- شبراخيت، وأسفر الحادث عن إصابة أحمد م.ع 59 سنة - شبراخيت اشتباه نزيف بالمخ، وسلامة.س.س 36 سنة - شبراخيت اشتباه نزيف بالمخ، وأحمد.م.ا.خ 16 سنة - شبراخيت كدمة بالرأس واشتباه كسر بالرأس، وكارم.م.ا.ط 26 سنة - شبراخيت كدمة بالظهر.

تم نقل المصابين إلى مستشفى شبراخيت، وجاري عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة.

كسور حادث سير حادث تصادم سيارة ميكروباص

رئيس التحرير

وائل لطفي

الاستثمار فى صناعة الوجدان

الأكثر قراءة

القبض على الشاب والفتاة مرتكبى الفعل الفاضح أعلى كوبرى بالقاهرة

العثور على جثة مسن داخل جراج بالوراق

العطلات الرسمية في مصر 2023 مدفوعة الأجر

بشائر 2023.. 7 مفاجآت سارة تنتظر المواطنين خلال العام الجديد

إصابة مواطنين صدمتهما سيارة ملاكى بالفيوم

الآن جدول مواعيد معاش نقابة المعلمين يناير 2023 وخطوات الصرف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

تزييف الثقافة

ماجد حبته

متفائلون فى عالم متشائم

د. منى حلمى

تعدد الرجال والقلب واحد

د.كريمة الحفناوى

القمة الصينية العربية

مؤمن المحمدي

المدينة الفاضلة أغلى من 20 جنيهًا

محمد عبدالعزيز

القاهرة.. صوت وصورة ورؤية (1-3)

صفاء النجار

أحمد عبدالمعطى حجازى.. وقفات قاطعة وفواصل براح «2-3»

سارة شريف

إشارات من الاتحاد الأوروبى

صور

مناقشة رواية «اسمى مصطفى محمود» لوائل لطفى فى مكتبة «البلد»

مباراة الأهلى وسموحة في الدوري المصري

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

لبنان.. زورق حربى إسرائيلى يخرق المياه الإقليمية اللبنانية

بن زايد يدعو نتنياهو وزوجته إلى زيارة الإمارات

نتنياهو يهاجم الأمم المتحدة: قرارها ليس ملزمًا لإسرائيل