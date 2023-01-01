السماح لـ21 مواطنًا بالتجنس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالمصرية

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الأحد، قرار وزير الداخلية رقم 2409 لسنة 2022 بشأن الإذن لـ21 مواطنا بالتجنيس بالجنسية الأجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية.

وذلك بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 26 سنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 والصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 سنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، يؤذن لكل من الـ21 مواطنا بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.