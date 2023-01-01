الداخلية تداهم أوكار الكيف في المحافظات

شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني- الأمن العام ومختلف مديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم الإتجار في المواد المخدرة.



أسفرت عن ضبط 3 عناصر إجرامية، لهم معلومات جنائية، حال استقلالهم سيارة بدائرة مركز شرطة طنطا وبحوزتهم 100 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام، مبلغ مالي، 3هواتف محمولة.

وضبط عنصر إجرامي له معلومات جنائية، حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان طنطا وبحوزته كمية لمخدر الحشيش، مبلغ مالي، هاتف محمول.

وضبط عنصرين إجراميين، لأحدهما معلومات جنائية، حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة ثان الرمل وبحوزتهما 25 طربة لمخدر الحشيش وزنت 2,500 كيلو جرام، مبلغ مالي، 2 هاتف محمول.



وضبط عنصر إجرامي حال تواجده بمسكنه بدائرة قسم شرطة ثان الرمل وبحوزته كمية لمخدر الآيس - الشابو-، مبلغ مالي، هاتف محمول.

وضبط عنصر إجرامي حال تواجده بمسكنه بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية وبحوزته كمية لمخدري الهيروين والحشيش، سلاح أبيض، مبلغ مالي، هاتف محمول.

وضبط عنصرين إجراميين، لهما معلومات جنائية، حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان وبحوزتهما 100 قرص مخدر لعقار "تامول"، مبلغ مالي، 2 هاتف محمول.

وضبط عنصر إجرامي حال تواجده بدائرة مركز شرطة دمنهور وبحوزته كمية لمخدر الهيروين، مبلغ مالي، هاتف محمول.

وضبط عنصرين إجراميين حال تواجدهما بمسكنهما بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود وبحوزتهما كمية لمخدر الحشيش، مبلغ مالي، 2هاتف محمول، سلاح أبيض.

كما تم ضبط عنصر إجرامي حال تواجده بدائرة مركز شرطة فوة، وبحوزته، كمية لمخدر الحشيش، مبلغ مالي، هاتف محمول.

وأسفرت الجهود عن ضبط عنصر إجرامي حال تواجده بدائرة قسم شرطة المطرية، وبحوزته 5 طربة لمخدر الحشيش، سلاح أبيض، مبلغ مالي، هاتف محمول.

وضبط عنصر إجرامي حال تواجده بدائرة قسم شرطة قنا وبحوزته كمية لمخدر الحشيش، مبلغ مالي، هاتف محمول.

وضبط عنصر إجرامي حال تواجده بسكنه بدائرة قسم شرطة ثالث العاشر من رمضان بالشرقية وبحوزته كمية من مخدر الحشيش، فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار، مبلغ مالي، هاتف محمول.