الأحد 01 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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تفاصيل احتفال متحف الفن الإسلامي بمرور 119 عاما على افتتاحه

متحف الفن الاسلامي
متحف الفن الاسلامي

كشفت ريهام الطاهر، مسؤول إدارة المعارض بمتحف الفن الإسلامي، تفاصيل احتفالية متحف الفن الإسلامي بمناسبة مرور 119 عاما على افتتاحه.

وقالت الطاهر، خلال مداخلة هاتفية على قناة DMC، اليوم الأحد، إنه  تم الاحتفال بمرور 119 عاما على افتتاح المتحف الفني الإسلامي واصفة الاحتفالية بـ “الدسمة” حيث بدأت بمجموعة من الندوات والتي تحدثت عن موضوعات داخل المتحف من فكرة الإنشاء والتأسيس وحتى التطوير مرورا بافتتاح معرض أثري.

وتابعت أن هناك معرض فني يقوم بعرض العديد من النماذج لـ الآثار المتواجدة داخل المتحف، ولوحات مختلفة تعبر عن الخط العربي بجميع أفرعه وجميع أنواعه، مضيفة أنه تم عمل ورشة مرتبطة بذوي الهمم للتعريف عن المتحف وتاريخه بطريقة بسيطة وسهلة لهم.

ونوهت أن معرض "رحلتنا: 119 عام من الإبداع والتميز" والمعرض الفني الخاص باللوحات، ومعرض النماذج الفنية المتواجدة داخل القاعات المتحف، سيستمر في الاحتفال حتى 20 يناير القادم.

احتفالية بمتحف الفن الإسلامي بمرور 119 عاما على افتتاحه

وشهد متحف الفن الإسلامي بباب الخلق اليوم احتفالية بمناسبة مرور 119 عاما على افتتاحه، وخلال فاعليات الاحتفالية افتتح الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار 3 معارض مؤقتة تم تنظيمها احتفالا بهذه المناسبة، وهي معرضا أثريا تحت عنوان "رحلتنا 119 عاما من الإبداع والتميز،" ضم مجموعة من الصور الأرشيفية وكتب تاريخية وقطع أثرية متنوعة تعبر عن موضوعات متعددة مرتبطة بالحضارة الإسلامية.

جدير بالذكر أن فكرة إنشاء متحف للفنون والآثار الإسلامية بدأت في عصر الخديوي إسماعيل وبالتحديد في سنة 1869م، وفي سنة 1880م قام "فرانتز باشا" بجمع التحف الأثرية التي تعود إلى العصر الإسلامي وتم بناء مبنى صغير في صحن جامع الحاكم أطلق عليه اسم المتحف العربي تحت إدارة فرانتز باشا.

وفي عهد الخديوي عباس حلمي الثاني تم افتتاح المبنى الحالي للمتحف بميدان باب الخلق في عهد  تحت اسم دار الآثار العربية في 28 ديسمبر سنة 1903م، وقد تم تصميم واجهته على نسق واجهات العمارة المملوكية إلى أن تم تغيير اسم الدار عام 1952م إلى "متحف الفن الإسلامي".

متحف الفن الاسلامي احتفالية متحف الفن الإسلامي احتفالية متحف الفن الإسلامي بمناسبة مرور 119 عاما

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