هدايا «الشعب الجمهورى» ترسم البسمة على وجوه الأطفال فى احتفالات عيد الميلاد بقنا

في لفتة رائعة، شاركت أمانة حزب الشعب الجمهوري بمحافظة قنا، برعاية النائب الدكتور أحمد عبدالماجد الأحمر، عضو مجلس الشيوخ وأمين عام الحزب بالمحافظة، الإخوة الأقباط في الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، حيث قام وفد من أمانة الحزب بقيادة الدكتور محمود عمر عبدالعزيز سليمان، الأمين المساعد لشئون التنظيم بتوزيع الهدايا والألعاب على الأطفال في الميادين وبمحيط الكنائس والأديرة، لإدخال البسمة والسعادة على وجوه الأطفال في ليلة رأس السنة الميلادية، حيث تم الاستعانة بفريق العرائس المسرحية لتوزيع الهدايا، وذلك بحضور مروة عبدالرحيم أمينة المرأة بقنا، وأحمد كمال أمين الإعلام ببندر قنا.

من جانبه هنأ النائب الأحمر، الأقباط بعيد الميلاد المجيد، مؤكدًا أن مصر كانت وستظل رمزًا للتسامح والمحبة والود، مُتمنيا لمصرنا الحبيبة مزيد من التقدم والازدهار، وأن ينعم شعبها بالسلام والأمن الدائم في ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

كما هنأ الدكتور محمود عمر عبدالعزيز سليمان، الأمين المساعد لشئون التنظيم، جميع الأخوة الأقباط بمحافظة قنا، وفى كافة محافظات الجمهورية، بعيد الميلاد المجيد، داعيًا الله -عز وجل- أن ينعم علي مصرنا الحبيبة بالخير والنماء والازدهار، مشيرًا إلى أن المسلمين والمسيحيين نسيج واحد يعيشون على أرض واحدة وتحت سماء واحدة، تربطهم روابط الأخوة والوطنية ويعملون معًا لتحقيق التنمية الحقيقية في شتى المجالات من أجل رفعة شأن هذا الوطن، مؤكدًا أن مثل هذه المناسبات، تعد فرصة طيبة لتحقيق التكاتف بين أبناء الوطن الواحد لتحقيق التنمية المستدامة والوصول إلى الجمهورية الجديدة.

وأعرب الاخوة الأقباط عن سعادتهم بحرص أمانة حزب الشعب الجمهوري بمحافظة قنا، وأمانات المراكز المختلفة وأمانة بندر قنا، على التواجد في الكنائس والأديرة لتقديم التهنئة، مؤكدين أن هذا الحرص على المشاركة وتبادل التهنئة وتوزيع الهدايا للأطفال، يعد أهم داعم لصلابة المجتمع المصري بمختلف طوائفه.

يذكر أن أمانات حزب الشعب الجمهوري ببندر قنا وجميع مراكز المحافظة، شاركت الإخوة الأقباط في الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، حيث تزينت كافة الشوارع المؤدية للكنائس والأديرة بلافتات التهنئة، بجانب تواجد قيادات وكوادر الحزب داخل الكنائس لتبادل التهنئة بعيد الميلاد المجيد.