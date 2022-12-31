احتفالات رأس السنة الجديدة والخرافات الغريبة في جميع أنحاء أوروبا

توجد العديد من العادات الغريبة في ليلة رأس السنة الجديدة في جميع أنحاء العالم، والألعاب النارية أمر لابد منه، كما أن العديد من البلدان لديها احتفالات لا تصدق، ومثيرة للاهتمام، وسنوضح لك عبر موقع “efultimatebreak” قائمة بأغرب الخرافات في ليلة رأس السنة في بعض الدول الأوروبية.

إسبانيا: ضع 12 حبة عنب في فمك بالضبط

وإليك طريقة عملها: في إسبانيا عشية رأس السنة الجديدة، مع اقتراب منتصف الليل، يبدأ الأكل، ومع كل قرع على مدار الساعة، تأكل حبة عنب واحدة، 12 جرس، 12 حبة عنب.

هولندا: تفادى الألعاب النارية

في عام 1993، منعت هولندا المواطنين العاديين من شراء وإضاءة الألعاب النارية، ولكن بعد ذلك قال أحدهم، ماذا لو جعلناها قانونية لمدة ثماني ساعات فقط في نيويورك؟ لتكون عشية رأس السنة الجديدة في أمستردام صاخبة ومشرقة، وتأتي الألعاب النارية من كل اتجاه.

أيرلندا: ارمي الخبز على الحائط

تخيل التفكير مرة أخرى في طفولتك، وتذكر تلك الأوقات التي قمت فيها أنت وعائلتك برمي أرغفة الخبز على الحائط ليلة رأس السنة في أيرلندا، حنين جدا، أميرايت؟ إلى جانب تخفيف التوتر الذي يأتي من صنع الخبز القديم الذي لا معنى له ينفجر عند الاصطدام، يعتقد الأيرلنديون أن هذه الطقوس تطارد الحظ السيئ من منازلهم، ويجعل الشعور بالكمال.

الدنمارك: ارمِ الألواح على الأبواب

نعم، هذه هي التجربة الثانية التي تنطوي على رمي شيء ما، هذا من الصعب تنظيفه بالرغم من ذلك، وفي ليلة رأس السنة الجديدة، يحطم الدنماركيون أطباقهم المكسورة على الأبواب الأمامية لشعوبهم المفضلة، فوضى كبيرة للتنظيف في الصباح؟ لا داعي للقلق، فهذا يعني فقط أن لديك الكثير من الأصدقاء، من كان يعلم أن الأطباق المكسورة يمكن أن تكون مسابقة شعبية؟

اليونان: تعليق بصلة على الباب الأمامي

من المعتاد في اليونان تعليق بصلة كبيرة على الباب، والتي ترمز إلى النمو والبعث، على باب منزلك في ليلة رأس السنة، وفي الصباح، يقوم الأب والأم بإخراج البصل ووضعه على رؤوس أطفالهما لإيقاظهم للكنيسة.

بغض النظر عن المكان الذي تذهب إليه في رأس السنة الجديدة، فإن السفر من أي نوع يعد طريقة رائعة للحصول على السبق في اتخاذ القرار.