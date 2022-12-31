بالبلالين والهدايا.. الأسر تحتفل بالكريسماس فى الشيخ زايد

شهدت مدينة الشيخ زايد، إقبالًا كبيرًا من المواطنين على الشوارع والميادين والمولات التجارية والكافيهات احتفالًا بليلة رأس السنة 2023 وسط أجواء من البهجة والسرور التي اجتاحت تلك المناطق التي انتشرت فيها مظاهر الاحتفال من إضاءة الأضواء الملونة، وتعليق الزينة والتقاط الصور بجانب شجرة عيد الميلاد "الكريسماس".

وانتشر الباعة الجائلون وسط المواطنين في الشوارع لبيع البالونات وألعاب الأطفال والهدايا، كما اصطحب الآباء أبناءهم لقضاء أوقات سعيدة لاستقبال العام الجديد.

ويحتفل المصريون والعالم بليلة رأس السنة واستقبال العام الجديد 2023 حيث تزينت العديد من المحلات في مختلف المناطق بالقاهرة والمحافظات استعدادًا لاستقبال العام الجديد، حيث استخدموا العديد من المظاهر كتعليق أفرع الزينة المضاءة ومجسمات لبابا نويل وشجرة "الكريسماس"، كما أعلنت بعض المحلات عن عروض تخفيضية بمناسبة العام الجديد.

وشهدت شوارع وميادين ومحلات وسط البلد وشبرا ومصر الجديدة، زحامًا من وقت مبكر لشراء مستلزمات الاحتفال بالكريسماس، كذلك محلات الهدايا والتي ضمت أشكالًا وأنواعًا مختلفة من الهدايا وألعاب الأطفال لبابا نويل بأحجام مختلفة كذلك البالونات والألعاب النارية كما قام بعض الفتيات والشباب والآباء والأمهات بالتقاط صور تذكارية مع المجسمات الاحتفالية وشجر الكريسماس والأضواء الصاخبة ذات الألوان المتنوعة.

ورصدت عدسة «الدستور» بعض المظاهر الاحتفالية والإقبال على محلات الحلوى والهدايا والتسالي والفواكة وكذلك دور السينما وكورنيش النيل وسط أجواء احتفالية يعيشها الجميع وترتسم على وجوههم الفرحة والسرور.

وتستعد المولات التجارية والمحلات والمطاعم والمقاهى لإطلاق الاحتفالات في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف الليل بإطلاق الألعاب النارية والموسيقى والعروض والحفلات، كما يحرص البعض على متابعة تلك العروض من شرفات منازلهم والتقاط الصور ومقاطع الفيديو لتلك الفعاليات والاحتفالات.

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