السبت 31 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

أحمد فريد: «لو جاى فى رجوع إنسانى» سبب شهرتى بـ2022

المطرب أحمد فريد
المطرب أحمد فريد

قال المطرب أحمد فريد، إنه يهوي الغناء منذ طفولته، ولهذا حرص على الالتحاق بدار الأوبرا المصرية، وبعد ذلك قرر تقديم فيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبعد هذه الفيديوهات تعرف عليه الجمهور بصورة كبيرة.

سبب الشهرة الواسعة

وأكد فريد، خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن أغنيته "لو جاي في رجوع إنساني" حققت نجاحًا كبيرًا ووصلت إلى 100 مليون مشاهدة، كما أنها السبب في شهرته الكبيرة التي وصل لها، قائلًا: "صعب جدًا حد يعمل أغنية وتوصل لـ100 مليون شخص، لأن الرقم ده بيطمعنا نعمل حاجة بنفس المستوى". 

"لو جاي في رجوع" 

وأضاف في حديثه، أن أغنية "لو جاي في رجوع" خطوة مهمة في مشواره الفني، مؤكدًا أنه يحرص الآن على تقديم أعمال فنية تتميز بالسهولة في الكلمات والألحان.

أحمد فريد سبب الشهرة لو جاي في رجوع انساني المطرب أحمد فريد الحياة اليوم

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