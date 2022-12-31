أحمد فريد: «لو جاى فى رجوع إنسانى» سبب شهرتى بـ2022

قال المطرب أحمد فريد، إنه يهوي الغناء منذ طفولته، ولهذا حرص على الالتحاق بدار الأوبرا المصرية، وبعد ذلك قرر تقديم فيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبعد هذه الفيديوهات تعرف عليه الجمهور بصورة كبيرة.

سبب الشهرة الواسعة

وأكد فريد، خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن أغنيته "لو جاي في رجوع إنساني" حققت نجاحًا كبيرًا ووصلت إلى 100 مليون مشاهدة، كما أنها السبب في شهرته الكبيرة التي وصل لها، قائلًا: "صعب جدًا حد يعمل أغنية وتوصل لـ100 مليون شخص، لأن الرقم ده بيطمعنا نعمل حاجة بنفس المستوى".

"لو جاي في رجوع"

وأضاف في حديثه، أن أغنية "لو جاي في رجوع" خطوة مهمة في مشواره الفني، مؤكدًا أنه يحرص الآن على تقديم أعمال فنية تتميز بالسهولة في الكلمات والألحان.