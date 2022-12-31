السبت 31 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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متحدث الوزراء: تراكم السلع بالجمارك سبب ارتفاع الأسعار بعام 2022

السفير نادر سعد
السفير نادر سعد

قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الأزمات العالمية المتتالية وعدم ثبات الأسواق أدى إلى تراكم السلع في الجمارك، وهذا الانخفاض أدى إلى قلة أعداد السلع المعروضة في الأسواق، ومن ثم ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية المعروضة.

زيادة المعروض من السلع

وأكد سعد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن الدولة المصرية لديها الكثير من الخطط الاقتصادية المستقبلية لحل الأزمات التي شهدها الوطن عام 2022، حيث سيتم السير على قدم وساق لإخراج السلع من الجمارك بصورة سريعة، مع حل أزمة الدولار والقضاء على السوق السوداء.

 معارض أهلًا رمضان

وأضاف في حديثه، أنه ستتم زيادة المعروض من السلع ومن ثم انخفاض الأسعار واستقرارها الفترة المقبلة، كما سيتم تدشين معارض أهلًا رمضان بكافة محافظات مصر من بداية شهر يناير بأسعار مخفضة.

نادر سعد متحدث الوزراء الأزمات العالمية المتتالية الحياة اليوم الحياة

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