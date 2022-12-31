السبت 31 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الجيش اللبنانى: انتشال جثتين وإنقاذ أكثر من 200 مهاجر بعد غرق مركب قبالة شمال البلاد

الجيش اللبناني
الجيش اللبناني

أفاد الجيش اللبناني، اليوم السبت، بأنه أنقذ أكثر من 200 مهاجر وانتشل جثتي شخصين بعدما غرق القارب الذي كان يقلّهم قبالة الساحل اللبناني الشمالي.
وكتب الجيش اللبناني على تويتر: "أنهت القوات البحرية بالتعاون مع اليونيفيل (قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان) إنقاذ الأشخاص الذين كانوا على متن المركب قبالة شاطئ سلعاتا وعددهم 232، ويجري حاليًا نقلهم إلى مرفأ طرابلس، كما تم انتشال جثتَي شخصين غرقًا أثناء عملية الإنقاذ".
وأوضح في تغريدة أخرى أن هؤلاء الأشخاص "كانوا يحاولون مغادرة المياه الإقليمية اللبنانية بطريقة غير شرعية".
وقال مراسل لوكالة فرانس برس في مرفأ طرابلس في شمال لبنان، إن الركاب كانوا من الرجال والنساء والأطفال بينهم غالبية سورية ونحو 50 لبنانيًا.
وتجمع عشرات من أقاربهم في الميناء، من بينهم يونس جمعة المقيم في لبنان والمتحدر من إدلب في شمال غرب سوريا.
وقال جمعة لوكالة فرانس برس: "كنت أنوي الذهاب مع أخي، لكنني لم أتمكن من جمع المبلغ المطلوب"، مشيرًا إلى أن شقيقه "استدان ليرحل".
وأضاف: "لم نعد نستطيع أن نعيش في هذا البلد ولا في سوريا" التي قُتل فيها نحو 500 ألف شخص منذ بداية الحرب في العام 2011.
من جهته، قال الشاب السوري أحمد ياسين الذي كانت شقيقته وزوجها من بين المهاجرين الذين تمّ إنقاذهم: "نحن أشبه بأموات في هذا البلد، سنحاول يوميًا الذهاب في البحر".
وأضاف "لو كان لدي المال بنفسي، لذهبت معهم".

الجيش اللبنانى الساحل اللبناني اليونيفيل الامم المتحدة جنوب لبنان مرفأ طرابلس

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