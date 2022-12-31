اجتماع ثلاثى لوزراء خارجية تركيا وسوريا وروسيا فى يناير

يعقد لقاء بين وزراء خارجية تركيا وسوريا وروسيا "في النصف الثاني من يناير" كما أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، في خطوة جديدة من التقارب الذي بدأ بين أنقرة ودمشق.

وقال أوغلو لصحفيين وفق ما نقلت محطة "إن تي في" التليفزيونية التركية: "قررنا عقد اجتماع ثلاثي في النصف الثاني من يناير. قد يعقد الاجتماع في بلد آخر".

كان اجتماع ثلاثي عقد الأربعاء في موسكو بين وزراء الدفاع التركي والسوري والروسي، هو الأول منذ اندلاع الحرب في سوريا عام 2011 التي تسببت في توتر كبير في العلاقات بين أنقرة ودمشق.

كان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أشار منتصف ديسمبر الماضي، إلى أنه قد يلتقي نظيره السوري بشار الأسد بعد اجتماعات على مستوى وزيري الدفاع ثم الخارجية.

وبحسب المحلّلين، تسعى موسكو لتحقيق تقارب بين هذين البلدين الحليفين لها واللذين يوحدهما "عدو" مشترك هو القوات الكردية الموجودة في شمال سوريا والتي تصنّفها أنقرة بـ"الإرهابية" .

وشنّت أنقرة سلسلة من الغارات الجوية نهاية نوفمبر الماضي على مواقع للمقاتلين الأكراد في شمال سوريا، مهدّدة بعملية برية جديدة بعد العمليات الثلاث التي شنّت منذ العام 2016.