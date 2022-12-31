السبت 31 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

اجتماع ثلاثى لوزراء خارجية تركيا وسوريا وروسيا فى يناير

أوغلو
أوغلو

يعقد لقاء بين وزراء خارجية تركيا وسوريا وروسيا "في النصف الثاني من يناير" كما أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، في خطوة جديدة من التقارب الذي بدأ بين أنقرة ودمشق.

 

وقال أوغلو لصحفيين وفق ما نقلت محطة "إن تي في" التليفزيونية التركية: "قررنا عقد اجتماع ثلاثي في النصف الثاني من يناير. قد يعقد الاجتماع في بلد آخر".

 

كان اجتماع ثلاثي عقد الأربعاء في موسكو بين وزراء الدفاع التركي والسوري والروسي، هو الأول منذ اندلاع الحرب في سوريا عام 2011 التي تسببت في توتر كبير في العلاقات بين أنقرة ودمشق.

 

كان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أشار منتصف ديسمبر الماضي، إلى أنه قد يلتقي نظيره السوري بشار الأسد بعد اجتماعات على مستوى وزيري الدفاع ثم الخارجية.

 

 

وبحسب المحلّلين، تسعى موسكو لتحقيق تقارب بين هذين البلدين الحليفين لها واللذين يوحدهما "عدو" مشترك هو القوات الكردية الموجودة في شمال سوريا والتي تصنّفها أنقرة بـ"الإرهابية" .

 

وشنّت أنقرة سلسلة من الغارات الجوية نهاية نوفمبر الماضي على مواقع للمقاتلين الأكراد في شمال سوريا، مهدّدة بعملية برية جديدة بعد العمليات الثلاث التي شنّت منذ العام 2016.

 

​وزير الخارجية الروسي​ ​ وزير الخارجية التركى وزير الخارجية السوري اجتماع ثلاثى يناير

رئيس التحرير

وائل لطفي

الاستثمار فى صناعة الوجدان

الأكثر قراءة

القبض على الشاب والفتاة مرتكبى الفعل الفاضح أعلى كوبرى بالقاهرة

خريطة العروض المسرحية فى ليلة رأس السنة 2023 الليلة

محافظ كفرالشيخ: استمرار الحملات على الأسواق لمواجهة الغش التجارى

جمارك الدخيلة تضبط تلاعبًا فى تصريح إفراج مؤقت صادر من الاستثمار

الإثنين.. ورشة الزيتون الأدبية تحتفي بذكرى ميلاد بيرم التونسي

اجتماع ثلاثى لوزراء خارجية تركيا وسوريا وروسيا فى يناير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

تعدد الرجال والقلب واحد

د.كريمة الحفناوى

القمة الصينية العربية

مؤمن المحمدي

المدينة الفاضلة أغلى من 20 جنيهًا

محمد عبدالعزيز

القاهرة.. صوت وصورة ورؤية «3-3»

صفاء النجار

أحمد عبدالمعطى حجازى.. وقفات قاطعة وفواصل براح «2-3»

سارة شريف

إشارات من الاتحاد الأوروبى

ماجد حبته

لقاء نهاية العام.. والعام

د. محمد عفيفي

فرقة رضا

صور

مناقشة رواية «اسمى مصطفى محمود» لوائل لطفى فى مكتبة «البلد»

مباراة الأهلى وسموحة في الدوري المصري

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو ينعى بيليه: الأجيال ستتذكره لعبقريته وإنسانيته

فلسطين ترحب بتصويت الأمم المتحدة على إحالة الاحتلال الإسرائيلى لمحكمة الجنايات الدولية

خريطة التحديات.. سيناريوهات مواجهات إسرائيل فى 2023