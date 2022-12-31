السبت 31 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

النبراوى يلتقى محافظ الأقصر لمناقشة التعاون بين نقابة المهندسين والمحافظة

محافظة الأقصر
محافظة الأقصر

استقبل المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، المهندس طارق النبراوي، نقيب مهندسي مصر، والوفد المرافق له المكون من المهندس محمد ناصر أمٌين صندوق النقابة العامة، والمهندس محمد علي محفوظ، رئيس النقابة الفرعية بالأقصر، والدكتور مهندس أحمد البدوي رئيس النقابة الفرعية بالمنٌيا، والدكتور عبدالفتاح هاشم نائب رئيس جامعة جنوب الوادي الأسبق، والمهندسة هناء العربي عضو مجلس نقابة المهندسين ومقرر لجنة المقرات والنوادي بنقابة الأقصر. 


تناول اللقاء أهمية التعاون بين نقابة المهندسين مع محافظة الأقصر وسبل تقديم الدعم لتحقيق التنمية بالمحافظة، كما تطرق اللقاء إلى مناقشة الوضع الحالي لكافة القطاعات بالمحافظة. 


وأكد النبراوي، أن نقابة المهندسين هي الاستشاري الأول للدولة وأنها جاهزة لتقديم الخدمات الاستشارية للمحافظة، ومن جهته أبدى المستشار مصطفى ألهم ترحيبه بالتعاون مع نقابة المهندسين.

وأضاف النبراوي، أن الزيارة تأتي لتدعيم أواصر العلاقة، وستكون بداية لتعاون وثيق بين  نقابة المهندسين ومحافظة الأقصر في عدد من الملفات، وبينها التعاون في ملف التصالح في مخالفات البناء.

وأكد المستشار مصطفى ألهم، أن الأقصر تتمتع بمقومات سياحية وزراعية واستثمارية وصناعية واعدة، لافتا إلى أنها تُعد من المحافظات التي تتميز بوفرة إنتاجها من بعض المحاصيل الزراعية في مقدمتها الطماطم وقصب السكر والموز، كما أن بها العديد من المصانع وستشهد قريبا الكثير من المشروعات الاستثمارية سواء فى القطاع الخاص أو الحكومي لتوفير فرص العمل للشباب وفتح مجالات أخرى للعمل بخلاف قطاع السياحة.

المستشار مصطفى ألهم المهندس طارق النبراوي نقيب مهندسي المهندس محمد ناصر عبد الفتاح هاشم نقابة المهندسين

رئيس التحرير

وائل لطفي

الاستثمار فى صناعة الوجدان

الأكثر قراءة

الأمن يفحص فيديو متداول لشاب وفتاة يقومان بفعل فاضح أعلى كوبري

بعد خطاب البطريركية أمس.. تفاصيل 90 دقيقة جمعت بين الطفل شنودة ووالدته 

الحكومة: الأولوية فى الإفراج الجمركى خلال الفترة المقبلة ستكون للمواد الغذائية

الأردن تقرر تخفيض أسعار الوقود في يناير المقبل

رئيس الوزراء: نستهدف من أعمال تطوير الموانئ جعل مصر مركزًا لوجيستيًا عالميًا

رئيس الوزراء: سوق ميدان محطة مصر بالإسكندرية نموذج للتغلب على مشكلة الباعة الجائلين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

تعدد الرجال والقلب واحد

د.كريمة الحفناوى

القمة الصينية العربية

مؤمن المحمدي

المدينة الفاضلة أغلى من 20 جنيهًا

محمد عبدالعزيز

القاهرة.. صوت وصورة ورؤية «3-3»

صفاء النجار

أحمد عبدالمعطى حجازى.. وقفات قاطعة وفواصل براح «2-3»

سارة شريف

إشارات من الاتحاد الأوروبى

ماجد حبته

لقاء نهاية العام.. والعام

د. محمد عفيفي

فرقة رضا

صور

مناقشة رواية «اسمى مصطفى محمود» لوائل لطفى فى مكتبة «البلد»

مباراة الأهلى وسموحة في الدوري المصري

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين ترحب بتصويت الأمم المتحدة على إحالة الاحتلال الإسرائيلى لمحكمة الجنايات الدولية

خريطة التحديات.. سيناريوهات مواجهات إسرائيل فى 2023

عدد سكان إسرائيل يرتفع إلى 9.6 مليون نسمة