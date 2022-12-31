النبراوى يلتقى محافظ الأقصر لمناقشة التعاون بين نقابة المهندسين والمحافظة

استقبل المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، المهندس طارق النبراوي، نقيب مهندسي مصر، والوفد المرافق له المكون من المهندس محمد ناصر أمٌين صندوق النقابة العامة، والمهندس محمد علي محفوظ، رئيس النقابة الفرعية بالأقصر، والدكتور مهندس أحمد البدوي رئيس النقابة الفرعية بالمنٌيا، والدكتور عبدالفتاح هاشم نائب رئيس جامعة جنوب الوادي الأسبق، والمهندسة هناء العربي عضو مجلس نقابة المهندسين ومقرر لجنة المقرات والنوادي بنقابة الأقصر.



تناول اللقاء أهمية التعاون بين نقابة المهندسين مع محافظة الأقصر وسبل تقديم الدعم لتحقيق التنمية بالمحافظة، كما تطرق اللقاء إلى مناقشة الوضع الحالي لكافة القطاعات بالمحافظة.



وأكد النبراوي، أن نقابة المهندسين هي الاستشاري الأول للدولة وأنها جاهزة لتقديم الخدمات الاستشارية للمحافظة، ومن جهته أبدى المستشار مصطفى ألهم ترحيبه بالتعاون مع نقابة المهندسين.

وأضاف النبراوي، أن الزيارة تأتي لتدعيم أواصر العلاقة، وستكون بداية لتعاون وثيق بين نقابة المهندسين ومحافظة الأقصر في عدد من الملفات، وبينها التعاون في ملف التصالح في مخالفات البناء.

وأكد المستشار مصطفى ألهم، أن الأقصر تتمتع بمقومات سياحية وزراعية واستثمارية وصناعية واعدة، لافتا إلى أنها تُعد من المحافظات التي تتميز بوفرة إنتاجها من بعض المحاصيل الزراعية في مقدمتها الطماطم وقصب السكر والموز، كما أن بها العديد من المصانع وستشهد قريبا الكثير من المشروعات الاستثمارية سواء فى القطاع الخاص أو الحكومي لتوفير فرص العمل للشباب وفتح مجالات أخرى للعمل بخلاف قطاع السياحة.