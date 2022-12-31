في لقاء أشعله لاهوز.. التعادل الإيجابي يحسم الديربي بين برشلونة وإسبانيول

حسم التعادل الإيجابي الديربي بين برشلونة وإسبانيول بهدف لكل فريقه، في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين عصر اليوم في إطار مباريات الجولة الـ 15 من الدوري الإسباني.

التعادل أبقى على البارسا في صدارة ترتيب الليجا برصيد 38 نقطة، بينما وقع إسبانيول في المركز الـ 16 بـ 13 نقطة.

الشوط الأول

النادي الكتالوني بدأ التسجيل مبكرًا في الدقيقة السابعة عن طريق ماركوس ألونسو، داخل منطقة الجزاء بعد صناعة من كريستنسن.

وفي الدقيقة 18 أضاع ألونسو فرصة أخرى لتسجيل الهدف الثاني، بعد عرضية جوردي ألبا لكنها مرت بجوار حارس إسبانيول ألفارو.

وعاد البارسا بخطورته في الدقيقة 37 وسدد رافينيا كورة قوية، تصدى لها بعصوبة ألفارو من جديد.

الشوط الثاني

الدقيقة 65، ركلة ركنية لبرشلونة على يسار مرمى إسبانيول، نفذت بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها فيران توريس برأسية قوية مرت إلى جوار القائم الأيسر لمرمى الحارس ألفارو فيرنانديز.

وأدرك إسبانيول التعادل في الدقيقة 73 عن طريق خوسيلو، من علامة الجزاء بعدما تحصل عليها اللاعب بنفسه.

وفي 4 دقائق فقط تحصل جوردي ألبا على إنذارين والبطاقة الحمراء في الدقيقة 78 بعد سوء السلوك تجاه حكم اللقاء ماتيو لاهوز الذي أشعل بعدها اللقاء.

وأشهر لاهوز الكارت الأحمر في وجه لاعبان من إسبانيول بالدقيقة 80، لكن ألغى واحد بعد العودة لتقنية "الفار" وتم طرد اللاعب فينسيوس سوزا.

وجاء تشكيل برشلونة أمام إسبانيول، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن

خط الدفاع: سيرجي روبيرتو - ماركوس ألونسو - أندريس كريستنسن – جوردي ألبا

خط وسط الملعب: فرينكي دي يونج - جافي – بيدري

وفي خط الهجوم: رافينيا – روبرت ليفاندوفسكي – أنسو فاتي