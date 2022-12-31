السبت 31 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع شاب وإصابة اثنين في تصادم سيارة ودراجة بخارية بالشرقية

حادث مروري
حادث مروري

لقي شاب مصرعه وأصيب 2 آخرين، في تصادم بين سيارة ملاكى ودراجة بخارية، على طريق" أبو كبير- فاقوس" طريق عبده نصر بالشرقية، اليوم السبت، ونقل الجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى أبو كبير المركزي.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا من إدارة البحث الجنائي، يفيد ورود إشارة مستشفى أبوكبير المركزي بوصول "خالد ش أ" 35 عاما مقيم أولاد موسى، جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثة بثلاجة حفظ الموتى.

ووصل "رمضان ح  ع" 32 عاما مصابا باشتباه كسر بالذراع الأيسر، و"حمدى ع م" 35 عاما مصابا بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، مقيمان أولاد موسى، وتم تقديم الخدمات والإسعافات الأولية.

وتبين وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكى ودراجة بخارية، بطريق "أبو كبير- فاقوس"، ما أسفر عن مصرع شاب وإصابة 2 آخرين، وتحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة، التى صرحت بالدفن وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، كما أمرت بتسليم الجثمان لذويه لدفنه.

 

الاسعافات الأولية الأجهزة الأمنية التحفظ على الجثة إنقلاب سيارة مكروباص امن الشرقية حادث مرورى

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