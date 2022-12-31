إزالة حالتي بناء دون ترخيص بالقنطرة غرب في الإسماعيلية

نفذت الوحدة المحلية لقرية الرياح التابعة لمركز ومدينة القنطرة غرب، اليوم السبت، بتنفيذ إزالة فورية لمنزل من الطوب الأبيض، بدون ترخيص بمنطقة الكفاح، تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بشأن ضرورة التصدي لكافة أشكال التعدِّي والحفاظ على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية.

وفي نفس السياق، تم تنفيذ إزالة فورية لمنزل من الطوب الأبيض بدون ترخيص، على مساحة ١٠٠ متر تقريبًا بمنطقة نمرة ٣ طيبة بقرية الرياح.

وتمت الإزالة بالكامل لكافة الحالات السابق ذكرها في حضور رئيس القرية والقسم الهندسي بالقرية وحماية الأراضي، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأجرت الوحدة المحلية لمركز ومدينة التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية، عن طريق قسم الكهرباء بالوحدة المحلية، صباح اليوم السبت، أعمال إصلاح وصيانة ورفع كفاءة أعمدة الإنارة العامة، حيث تم صيانة وإصلاح ورفع كفاءة ٤٠ كشاف إنارة عامة، بعموم المركز والمدينة والوحدات المحلية التابعة له.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، لكافة الوحدات المحلية بضرورة متابعة تقديم كافة الخدمات للمواطنين، والاهتمام بصيانة ورفع كفاءة الإنارة العامة بكافة أرجاء المحافظة؛ لتوفير الراحة والأمان للمواطنين.

وعلى الجانب الآخر قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة فايد بالإسماعيلية، اليوم السبت، بجمع ورفع مخلفات القمامة من عموم مدينة فايد بحمولة بلغت ٣٠ طنا.

وفيما يخص القرى التابعة لمركز ومدينة فايد، تم رفع مخلفات وقمامة من قرى سرابيوم، هويس سرابيوم، أبوسلطان، فنارة، كسفريت، بحمولات بلغت ٤٦ طنا.

وفي سياق آخر، قام قسم الإشغالات بالوحدة المحلية بالمرور على شوارع مدينة فايد، وتم رفع الإشغالات من عموم المدينة، وذلك من أجل الحفاظ على حرم الطريق والأرصفة المخصصة للمارة.