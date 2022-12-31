فحص وعلاج 1946 في قافلة طبية بجامعة سوهاج

تواصل جامعة سوهاج إطلاق قوافلها الطبية العلاجية والتوعوية المجانية بقري المحافظة، وينظمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الطب البشري، حيث انطلقت القافلة لقرية الرياينة بمركز طما، وتم خلالها فحص وعلاج ١٩٤٦ مريضا على مدار يومين.

صرح بذلك الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس الجامعة، وقال إن هذه القوافل تقدم خدمات طبية وعلاجية مميزة للأهالي غير القادرين على تحمل نفقات العلاج، خاصة في المناطق النائية بالمحافظة، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وأوضح الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة أنه خلال فعاليات القافلة تم مناظرة ٧٢٩ مريضاً في اليوم الأول، و١٢١٧ في اليوم الثاني، مضيفاً انه تم تحويل ٨٩ حالة إلى المستشفى الجامعي على مدار اليومين منهم ٣٣ في اليوم الأول و٥٦ باليوم الثاني، لاستكمال الفحوصات والتدخلات الجراحية اللازمة لهم.

وأضاف الدكتور مجدي امين القاضي عميد كلية الطب البشري انه شارك في القافلة ٢٢ طبيب من التخصصات الطبية المختلفة كالباطنة، أطفال، عظام، نساء وتوليد، رمد، روماتيزم، أنف وأذن وحنجرة، جلدية، نفسية وعصبية والامراض الصدرية.

وأشار الدكتور احمد فتحي النحاس وكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع الي ان القافلة تضمنت ايضاً عدداً من الندوات التوعية حاضر بها نخبه من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بقسم الصحة العامة وطب المجتمع وقسم طب الأسرة، حيث تناولت هذه الندوات عددا من الموضوعات منها التوعية بقضية الزيادة السكانية والأمراض المزمنة كالسكر والضغط، أهمية الاكتشاف المبكر لسرطان الثدي، الي جانب التوعية بخطورة ختان الإناث والزواج المبكر وغيرها من القضايا الهامة.