عروض مسرحية ومعارض تشكيلية.. حصاد مركز الهناجر للفنون خلال 2022

يعتبر مركز الهناجر للفنون رئة مسرحية وفنية لشباب الفنانين، الذين يتم تقديمهم إلى الساحة من خلال العروض المسرحية المتنوعة، إلى جانب المعارض التشكيلية الفردية والجماعية من خلال قاعة آدم حنين للمعارض التي تستضيف الفنانين الشباب، وكذلك المتميزين في مجالات الرسم والتصوير والنحت.. إلخ، تحت إشراف الفنان شادى سرور مدير المركز.

وخلال السطور التالية؛ نستعرض لكم حصاد مركز الهناجر للفنون لعام 2022..

ففى شهر يناير عرضت مسرحية (مسافر ليل) تأليف صلاح عبد الصبور وإخراج محمود فؤاد، وأقيم ملتقى الهناجر الثقافى بعنوان (الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ... جهود وانجازات مصرية) إعداد وتقديم الدكتورة ناهد عبد الحميد، واستضاف المركز المعرض الثانى لمصورى الطيور فى مصر لمجموعة مصورى طيور مصر، ومعرض الفنان خضير بعنوان (حياة مسروقة)، وفى فبراير استضاف العرض المسرحى (سالب واحد) إخراج عبد الله صبرى، وأقيم ملتقى الهناجر الثقافى بعنوان (وثيقة الأخوة والعيش المشترك)، كما استضاف معرض الفنون الثانى للانتراكت ـ شباب روتارى مصر، ومعرض الهيئة العامة لقصور الثقافة.

وخلال شهر مارس أقيم ملتقى الهناجر الثقافى بعنوان (سيدة كل العصور) بمناسبة شهر المرأة المصرية، وحفل توزيع جائزة أدم حنين، واستضاف المركز معرض التجديف العذب، ومعرض مصر جميلة بريشة أولادها لمؤسسة الدكتورة مى البطران، ومعرض للفنانة نسرين فايق بعنوان (إنسان)، ومعرض جماعى للهيئة العامة لقصور الثقافة، ومعرض جائزة أدم حنين لفن النحت، وفى أبريل أقيم ملتقى الهناجر الثقافى بعنوان (رمضان ومحبة الأوطان)، واستضاف المركز معرض جماعى لأكاديمية فانتازيا، ومعرض جماعى للفنانة ابتسام ومجموعة من الفنانين.

وعرض المركز خلال شهر مايو العرض المسرحى (أشباح الأوبرا) إخراج مروة رضوان، وأقيم ملتقى الهناجر الثقافى بعنوان (الشباب.. مسيرة التقدم)، واستضاف مهرجان الطبول الدولى والفنون التراثية ـ الدورة التاسعة، ومعرض الجمعية المصرية لتقدم الأشخاص من ذوى الإعاقة والتوحد، وفى يونيو استضاف المركز عروض مسرح التجوال (الهيئة العامة لقصور الثقافة)، وجاء ملتقى الهناجر الثقافى بعنوان (قوة مصر الناعمة ... مصادر للتميز عبر التاريخ)، واستضاف معرض الفنان الراحل كمال يكنور بعنوان (عاشق فى حب مصر)، ومعرض الدورة الرابعة عشر لملتقى الأقصر الدولي لفن التصوير – قطاع صندوق التنمية الثقافية.

وواصل العرض المسرحى (أشباح الأوبرا) ليالى عروضه خلال شهر يوليو، وأقيم ملتقى الهناجر للفنون بعنوان ( 2 يوليو .. ونظرة على التاريخ)، كما قدم العرض المسرحى "هلاوس " إخراج محمد عبد الله، واستضاف المركز معرض أكاديمية أرت هاوس بالاشتراك مع مؤسسة يالا كفالة، وفى شهر أغسطس استضاف عروض المهرجان القومى للمسرح المصرى، وحفل غنائى شعرى بعنوان (رجعوا للدنيا جمالها) لمجموعة من الاطفال تحت سن 18 سنة ومجموعة من ذوى القدرات الخاصة، وواصل العرض المسرحى هلاوس ليالى عرضه، وجاء ملتقى الهناجر الثقافى بعنوان (المتغيرات المناخية وتداعيتها).

وتضمن برنامج شهر سبتمبر استضافة عروض مهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى، والعرض المسرحى هلاوس، والعرض المسرحى (استدعاء ولى أمر) إخراج / زياد هانى، وأقيم ملتقى الهناجر الثقافى بعنوان (المتغيرات المناخية .. وتأثيرها على حياة الإنسان)، كما واصل العرض المسرحى (استدعاء ولى أمر) ليالى عروضه خلال شهر أكتوبر، واستضاف المركز الهناجر مهرجان حكاوى للاطفال، وملتقى القاهرالدولى للمسرح الجامعى، ومعرض سفارة كوريا، معرض بينلوا للفنانين الشباب (معرض جماعى) نادى روتارى، وجاء ملتقى الهناجر الثقافى بعنوان (انتصارات أكتوبر فى عيون المصريين).

وخلال شهر نوفمبر استضاف مركز الهناجر للفنون عروض ملتقى آفاق مسرحية، وفعاليات مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، وأقيم ملتقى الهناجر الثقافى بعنوان (مصر ومناهضة العنف ضد المرأة)، وواصل العرض المسرحى (استدعاء ولى أمر) إخراج زياد هانى ليالى عروضه خلال شهر ديسمبر، واختتم ملتقى الهناجر الثقافى نشاطه للعام بلقاء (القوى الناعمة وبناء الوعي)، كما استضاف مركز الهناجر للفنون العرض المسرحى (ابقى افتكرنى) إخراج محمد فوزى، ومسابقة (لون) الهيئة العامة لقصور الثقافة، ومعرض النماذج المصغرة.