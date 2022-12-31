ضبط المتهم بالاستيلاء على 1.5 مليون جنيه من شركة أدوية بالإسكندرية

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، باتخاذ الإجراءات القانونية، القبض على أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة سيدى بشر بالإسكندرية، لقيامه بغسل أموال حصيلة نشاطه الإجرامي، وذلك من خلال قيامه بالتعاقد مع إحدى الشركات لتجارة الأدوية والذى نتج عنه مديونية مستحقة لصالح الشركة بلغت 1.5 مليون جنيه، وامتناعه عن سداد المديونية المستحقة.

واستطاع المتهم وذويه من تكوين مبالغ مالية بطريقة غير مشروعة، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي عن طريق تأسيس عدد من الشركات وشراء العقارات والسيارات، إخفاء جانب آخر من المبالغ المالية المتحصلة من نشاطه الإجرامي بإيداعها بحسابات خاصة به ببعض البنوك، حيث قدرت متحصلات نشاطه الإجرامي بـ1.5 مليون جنيه.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية، الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.