حصاد المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية خلال 2022

قام المركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان ياسر صادق، خلال عام 2022، بمجموعة من الأنشطة في إطار دوره المنوط به، والمتمثل في توثيق الحركة المسرحية المصرية، إلى جانب إصدار عدد من الدوريات المتخصصة في مجالات المسرح والموسيقى والفنون الشعبية، وكذلك الإعداد لافتتاح متحف المركز القومي للمسرح الذي يضم مجموعة من الوثائق المسرحية والفنية النادرة، إلى جانب مقتنيات أهم رموز الحركة المسرحية في مصر.

وخلال السطور التالية؛ نستعرض حصاد المركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية خلال عام 2022..

المطبوعات والنشر:

أصدر المركز في مجال المطبوعات والنشر كتيب يتناول السيرة الذاتية والفنية للفنانة القديرة آمال رمزي، إعداد: د. عمرو دوارة، وكتيب "المسرح المصري في عشرينيات القرن الماضي"، إعداد: حسن الحلوجي، وكتاب الموسم المسرحي 2008- 2011 ضمن سلسلة الرصد التوثيقي للحركة المسرحية من عام 1952 دراسة ومراجعة: د. عمرو دوارة، وتحت الطبع حاليًا النص المسرحي "زمن السلطنة" تأليف الكاتب الكبير محمد أبو العلا السلاموني، ويستمر المركز فى الإصدار الشهري لمجلة المسرح - الإصدار السادس بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب.

دعم مقتنيات متحف المركز:

استمرارًا لدعم مقتنيات متحف المركز في الفترة السابقة بالتعاون مع أُسر وأبناء الفنانين الراحلين ومع الفنانين المخضرمين الذين ما زالوا على قيد الحياة، فتم جمع بعض من مقتنيات كل من الفنانين: فاروق فلوكس ومحمد متولي وسناء شافع وعبدالحفيظ التطاوي ومحمد عناني ومجدي وهبة ومحمد رضا وطلعت زكريا وعدلي كاسب ومحمد أبو العينين وفاروق يوسف وحسن الديب وصلاح رشوان وإبراهيم سعفان والمنتصر بالله وجمال إسماعيل وعهدي صادق ومتولى علوان، ومقتنيات الفنانة الراحلة عقيلة راتب والفنانة الراحلة سهير الباروني.

الحفلات الغنائية والموسيقية:

قدم المركز حفل موسيقي غنائي لفرقته الموسيقية بمناسبة ذكرى تحرير سيناء، وذلك ضمن برنامج هل هلالك الذي يقيمه قطاع شئون الإنتاج الثقافي خلال شهر رمضان المعظم بمسرح الساحة، وأقام المركز حفل تكريم الفنان الكبير فاروق فلوكس؛ وإهداء بعض من مقتنياته للمركز مع إحياء فرقة المركز الموسيقية للحفل. بالمسرح القومى، كما أحيت فرقة المركز الموسيقية إحدى ليالى برنامج "صيف قطاع الإنتاج الثقافي" الذي أقامه القطاع خلال الفترة من 23/8/2022 حتى 31/8/2022 بمسرح ساحة مركز الهناجر للفنون.

ا فتتاح الأجنحة المتحفية بالمسارح وقصور الثقافة:

إنشاء أجنحة عرض متحفية بمسارح البيت الفني للمسرح والبيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية (السلام والعائم ومتروبول والغد والطليعة والبالون والسيرك القومي)؛ كما أقام المركز جناح عرض متحفي بالمسرح القومي، ويتم إنشاء جناح متحفي داخل قصر ثقافة كل محافظة مصرية، يضم مقتنيات وتاريخ وإسهامات المبدعين من أبناء المحافظات المصرية، لتدعيم وترسيخ قيمة هؤلاء المبدعين وتعريف أبناء المحافظات برواد الفنون من أبناء محافظاتهم، وقد تم إقامة أجنحة عرض متحفية بقصور ثقافة محافظات: (الإسكندرية، بورسعيد، الزقازيق، شبين الكوم، طنطا، دمنهور، الإسماعيلية، أسيوط) بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة، يحتوي كل جناح على بعض مقتنيات رموز ورواد الفن بكل محافظة.

الدراسات النقدية التفاعلية:

أقام المركز دراسة نقدية لمناقشة العرض المسرحي "زقاق المدق" بمقر المركز، وفي إطار احتفال وزارة الثقافة بالقاهرة عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي لعام 2022م، أقام المركز ندوة "التراث غير المادي ومشترك الثقافة في العالم الإسلامي" وأخرى بعنوان "العناصر الروحانية في فنون الأداء الشعبي" بقاعة المجلس الأعلى للثقافة، كما أقام دراسة نقدية لمناقشة العرض المسرحي "استدعاء ولي أمر" إنتاج مركز الهناجر للفنون بقاعة آدم حنين بمركز الهناجر للفنون، وندوة "دور الفن في التنمية المجتمعية ومكافحة الفساد وإقامة حياة كريمة" بقاعة المؤتمرات بالمجلس الأعلى للثقافة.

توثيق فعاليات وعروض مسرحية:

وثق المركز مجموعة من العروض المسرحية للبيت الفني للمسرح، وهى "هاملت بالمقلوب، خلطة شبرا، صانع البهجة، ليلة القتلة، الحب في زمن الكوليرا، خطة كيوبيد، نجوم من خشب"، كما وثق مجموعة أخرى من عروض البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، وهى عروض "الفرقة القومية للفنون الشعبية"، عروض "فرقة رضا للفنون الشعبية"، ولمسرح مركز الهناجر للفنون تم توثيق العرض المسرحي "استدعاء ولي أمر"، كما قام المركز بتوثيق (فيديو – فوتوغرافيا) فعاليات برنامج "هل هلالك" بمسرح ساحة مركز الهناجر لفنون، وحفل افتتاح معرض الكتاب بسور القاهرة الشمالي، ومؤتمر "عشرينيات القرن العشرين.. علامات فارقة وإنجازات مضيئة" يومي 30،29 مايو 2022م بالمجلس الأعلى للثقافة، وفعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري بدورته ال15وحفلي الافتتاح والختام، وفعاليات برنامج "صيف قطاع شئون الإنتاج الثقافي" بمسرح ساحة مركز الهناجر للفنون وحفلي الافتتاح والختام، ومهرجان "أيام القاهرة الدولي للمونودراما" وحفلي الافتتاح والختام، واحتفالية البيت الفني للفنون الشعبية بمسرح البالون، وأوبريت "جيش الشمس" بقصر ثقافة الإسماعيلية، واحتفالية قطاع شئون الإنتاج الثقافي بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر بالمسرح القومي.

تسويق إصدارات المركز في مجالاته الثلاثة:

الاشتراك في معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ53 بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس بعرض إصدارات المركز في مجالات المسرح والموسيقى والفنون الشعبية داخل صالتي العرض والبيع خلال مع تحميل كافة أغلفة إصدارات المركز على المنصة الإلكترونية والمعرض الإفتراضي شاملة السعر ورقم الإيداع، المشاركة بمعرض "الكتاب المسرحي" الذي تنظمه لجنة المسرح بالمجلس الأعلى للثقافة ببهو المجلس الأعلى للثقافة، ومعرض إصدارات المركز بسور القاهرة الشمالي، في إطار احتفال وزارة الثقافة بالقاهرة عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي لعام 2022م.

ورش فنية لذوي الهمم:

حرصًا من المركز على تنمية المهارات الإبداعية لأبنائنا من ذوي الهمم، تم فتح باب التقدم للورشة التأهيلية الثالثة في مجالات الموسيقى والباليه والفنون الشعبية لذوي الهمم لتنمية مواهبهم ودمجهم اجتماعيًا والتي يقيمها المركز كل ثلاثة أشهر.

الأفلام التسجيلية:

قام المركز بإعداد وإنتاج بعض الأفلام التسجيلية التي تستعرض السير الذاتية والفنية لرواد ورموز المسرح المصري ومنها: فاروق فلوكس وفهمي الخولي، بالإضافة إلى سبعة أفلام تسجيلية يستعرض كل منهم مديري مسارح (القومي، السلام، الطليعة، الغد، العائم، متروبول، البالون)، وعدد 2 فيلم تسجيلي يستعرض أحدهما تاريخ إنشاء ومراحل تطور قصر ثقافة محافظة شبين الكوم ورموز ورواد الفن من أبناء محافظة المنوفية، والآخر يستعرض أحدهما تاريخ إنشاء ومراحل تطور قصر ثقافة محافظة طنطا ورموز وروراد الفن أبناء محافظة الغربية.

الرقمنة:

في إطار مشروع الدولة للرقمنة يتم حاليًا استمرار رقمنة النصوص التراثية الموجودة بالمركز، وتم البدء بالتراث المسرحي لحفظه من التلف وإتاحته للدارسين والباحثين والمهتمين بفنون المسرح والموسيقى والفنون الشعبية بما فيها من كنوز (مسرحيات وإعلانات – نوت موسيقية– تراث فن شعبي) كذلك جاري تحويل التسجيلات الصوتية والمرئية إلى ديجيتال.

المشروعات التي تم تنفيذها بالبنية التحتية للمشروعات الثقافية:

الانتهاء من مشروع تطوير الحديقة المتحفية، وتطوير القاعة الرئيسية للمتحف بإشراف قطاع الفنون التشكيلية.