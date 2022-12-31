السبت 31 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

حصاد البرلمان.. 2319 اجتماعًا للجان النوعية و23 زيارة ميدانية في 2022

مجلس النواب
مجلس النواب

شهد عام 2022، أداءً مميزًا لمجلس النواب على المستوى التشريعي والرقابي، من أجل المساهمة في بناء الجمهورية الجديدة، ودعمًا لمسيرة الإصلاح والتنمية التي تنتهجها القيادة السياسية من أجل النهوض بالدولة المصرية وتحقيق متطلبات المواطنين في ظل الظروف الراهنة.

وفيما يتعلق بعمل اللجان النوعية للمجلس، عقدت اللجان العديد من الاجتماعات بلغت نحو (٢٣١٩) اجتماعًا استغرقت حوالي (٢٩٣١) ساعة عمل.

وبلغ مجموع التقارير التي أعدتها نحو (١٣٤٣) تقريرًا، نظر منها المجلس (١٢٧٨) تقريرًا، كما قامت اللجان النوعية بعدد (٢٣) زيارة ميدانية للعديد من المناطق على مستوى الجمهورية للوقوف على مشاكل ومتطلبات المواطنين في هذه المناطق.

عام 2022 مجلس النواب الجمهورية الجديدة حصاد مجلس النواب اللجان النوعية

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وائل لطفي

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