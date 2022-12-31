السبت 31 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 1539 قضية تموينية خلال 24 ساعة

حملات تموينية
حملات تموينية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، حملاتها لضبط الجرائم التموينية.

وأسفرت عن ضبط (1539) قضية تموينية متنوعة من بينها ضبط (2) قضية حجب أرز أبيض بمضبوطات بلغت (2,500 طن أرز أبيض "عينى")، (52) قضية بيع بأزيد "أرز أبيض" بمضبوطات بلغت (30,997 طن أرز أبيض "عينى")، (3) قضايا حجب "أرز شعير" بمضبوطات بلغت (41,290 طن أرز شعير "عينى")، (49) قضية عدم توريد أرز شعير بمضبوطات بلغت (162,404 طن أرز شعير "مستندى")، (6) قضايا غش أعلاف "غير صالحة للإستخدام" بمضبوطات بلغت (35,155 طن أعلاف حيوانية "عينى").

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمختلف الجرائم التموينية، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

الإدارة العامة أقسام شرطة التموين مديريات الأمن الامن العام شرطة البيئة والمسطحات الجرائم التموينية

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وائل لطفي

الاستثمار فى صناعة الوجدان

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