السبت 31 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رئيس الوزراء يتفقد الإفراج عن الشحنات المستوردة فى ميناء الإسكندرية

ميناء الإسكندرية
ميناء الإسكندرية

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عمليات الإفراج عن الشحنات المستوردة في ميناء الإسكندرية، يرافقه وزراء المالية والتموين والزراعة والصناعة ومحافظ الإسكندرية وقيادات ميناء الإسكندرية.

استمع رئيس الوزراء لآلية الإفراج عن البضائع الموجودة وكيفية الإسراع في إخراجها للمستوردين، وذلك وفقا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بذلك.

ومن المقرر أن يعقد رئيس الوزراء ومرافقوه من الوزراء، مؤتمرا صحفيا بنهاية الجولة للإعلان عن الشحنات التي تم الإفراج عنها والشحنات المقرر الإفراج عنها خلال الأيام المقبلة في إطار خطة الحكومة العاجلة للسيطرة على ارتفاع أسعار المواد الغذائية وغيرها من احتياجات المواطنين.

وييجري الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم، جولة في عدد من مشروعات محافظة الإسكندرية، ويتفقد أعمال الإفراج الجمركي عن البضائع بالموانئ.

يرافق رئيس الوزراء، الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، ولفيف من قيادات الدولة ومحافظة الإسكندرية.

يأتي ذلك فى إطار تعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة، بضرورة متابعة تنفيذ الأعمال على أرض الواقع، وعدم الارتكان للتقارير المكتبية.

واختتم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعماله مساء يوم الخميس، باجتماع عقده مع المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية الجديدة للتنمية العمرانية؛ وذلك لمتابعة موقف تجهيزات الانتقال الحكومي للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، وكذا موقف أعمال تنفيذ الطرق الرئيسية والبديلة، والمشروعات المختلفة.

وخلال اللقاء، أشار المهندس خالد عباس إلى أنه تم الاتفاق مع الفريق كامل الوزير، وزير النقل، على تخصيص أماكن لانتظار الأتوبيسات التي ستقل الموظفين، ضمن منظومة النقل الجماعي الذكي، التي تقوم بتنفيذها الوزارة.

رئيس الوزراء يتفقد عمليات الإفراج عن الشحنات المستوردة في ميناء الإسكندرية رئيس الوزراء يتفقد عمليات الإفراج الشحنات المستوردة في ميناء الإسكندرية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء رئيس الوزراء يتفقد عمليات الإفراج عن الشحنات المستوردة

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وائل لطفي

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