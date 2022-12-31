«أدعوكم للاستمتاع».. أول تعليق من رئيس النصر السعودى بعد ضم رونالدو

عبّر مسلي آل معمر، رئيس نادي النصر السعودي، عن سعادته الكبيرة بانضمام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى صفوف فريقه، مشيرًا إلى أنه يستهدف من التعاقد مع اللاعب نقل تجارب عظيمة لجيل شغوف بالرياضة.

وقال «آل معمر»، في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: «سعيد جدا بانضمام أعظم لاعب في تاريخ كرة القدم إلى نادي النصر والدوري السعودي».

وتابع: «تعاقدنا مع رونالدو لا يستهدف كسب مباراة أو بطولة، بل أبعد من ذلك: نقل تجارب عظيمة، احترافية عالية، إلهام لجيل شغوف بالرياضة.. أدعوكم للاستمتاع بفصل من فصول التطور الهائل في مملكة العز».

سعيد جدا بانضمام أعظم لاعب في تاريخ كرة القدم إلى نادي النصر والدوري السعودي.



تعاقدنا مع رونالدو لا يستهدف كسب مباراة أو بطولة، بل أبعد من ذلك: نقل تجارب عظيمة، إحترافيه عالية، إلهام لجيل شغوف بالرياضة.



أدعوكم للإستمتاع بفصل من فصول التطور الهائل في مملكة العز. pic.twitter.com/LoR8zYXS7q — مسلّي آل معمر (@musalli9) December 30, 2022

وفي تغريدة أخرى نشرها باللغة الإنجليزية، قال مسلي آل معمر: «نحن فخورون للغاية بالترحيب بكريستيانو في بيته الجديد في نادي النصر، مما يشير إلى الفصل الأخير في تاريخ النادي والدوري».

وأضاف: «الجميع متحمسون لرؤية أعظم لاعب في التاريخ بالمملكة العربية السعودية يلهم ويجلب الفرح للملايين في جميع أنحاء العالم».

We are beyond proud to welcome @Cristiano to his new home at @AlNassrFC_EN, signalling the latest chapter in our club and league's history.



Everyone is excited to see the world's greatest in history in Saudi Arabia inspiring and bringing joy to millions across the world. pic.twitter.com/yuam1IE6uX — مسلّي آل معمر (@musalli9) December 30, 2022

وقدم مسلي آل معمر الشكر لكل الذين ساهموا في إنجاح صفقة انتقال كريستيانو رونالدو للنادي.

وقال رئيس النصر، في تغريدة عبر حسابه على «تويتر»: «أشكر إخواني الأعزاء الذي عملوا واجتهدوا لإتمام الصفقة الأهم في تاريخ الرياضة السعودية، وفي مقدمتهم أخي العزيز المتفائل محمد الخريجي وأحمد الغامدي، وليد المهيدب، حسن آل الشيخ، عبدالله التركي».