السبت 31 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

«أدعوكم للاستمتاع».. أول تعليق من رئيس النصر السعودى بعد ضم رونالدو

كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو عقب التعاقد مع النصر السعودي

عبّر مسلي آل معمر، رئيس نادي النصر السعودي، عن سعادته الكبيرة بانضمام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى صفوف فريقه، مشيرًا إلى أنه يستهدف من التعاقد مع اللاعب نقل تجارب عظيمة لجيل شغوف بالرياضة.

وقال «آل معمر»، في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: «سعيد جدا بانضمام أعظم لاعب في تاريخ كرة القدم إلى نادي النصر والدوري السعودي».

وتابع: «تعاقدنا مع رونالدو لا يستهدف كسب مباراة أو بطولة، بل أبعد من ذلك: نقل تجارب عظيمة، احترافية عالية، إلهام لجيل شغوف بالرياضة.. أدعوكم للاستمتاع بفصل من فصول التطور الهائل في مملكة العز».

وفي تغريدة أخرى نشرها باللغة الإنجليزية، قال مسلي آل معمر: «نحن فخورون للغاية بالترحيب بكريستيانو في بيته الجديد في نادي النصر، مما يشير إلى الفصل الأخير في تاريخ النادي والدوري».

وأضاف: «الجميع متحمسون لرؤية أعظم لاعب في التاريخ بالمملكة العربية السعودية يلهم ويجلب الفرح للملايين في جميع أنحاء العالم». 

وقدم مسلي آل معمر الشكر لكل الذين ساهموا في إنجاح صفقة انتقال كريستيانو رونالدو للنادي.

وقال رئيس النصر، في تغريدة عبر حسابه على «تويتر»: «أشكر إخواني الأعزاء الذي عملوا واجتهدوا لإتمام الصفقة الأهم في تاريخ الرياضة السعودية، وفي مقدمتهم أخي العزيز المتفائل محمد الخريجي وأحمد الغامدي، وليد المهيدب، حسن آل الشيخ، عبدالله التركي».

مسلي آل معمر النصر السعودي كريستيانو رونالدو النصر السعودية

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