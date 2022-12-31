السبت 31 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

إعلامي سعودي يكشف القيمة الحقيقية لصفقة انتقال رونالدو للنصر

رونالدو
رونالدو

كشف الإعلامي الرياضي السعودي عبدالله العبيدي، قيمة الصفقة الحقيقية لانتقال اللاعب البرتغالي ولاعب نادي مانشستر يونايتد، كريستيانو رونالدو، إلى صفوف نادي النصر السعودي، مؤكدا أن السعودية ستستفيد من وجود لاعب عالمي بحجم رونالدو في صفوفها.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح جديد» المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، إن قيمة عقد اللاعب رونالدو بلغت 207 مليون دولار، لافتا إلى أن اليوم يتمنى أن لاعب عالمي الانضمام لصفوف الدوري السعودي، حيث أنه يمتلك كل مقومات النجاح والتميز، وأي لاعب يتمنى الانضمام لصفوفه.

وأضاف أن كافة المنتخبات الخليجية مستعدة للمشاركة في كأس خليجي 25، ومن المقرر لها أن تقام بالبصرة، مؤكدا حقيقة مشاركة المنتخب السعودي بالفريق الاحتياطي بعد مشاركة الفريق الأساسي في بطولة كأس العالم مونديال قطر 2022.

وحول بطولة كأس العالم للأندية المقام بالمغرب، أكد الإعلامي السعودي عبدالله العبيدي، أن نادي الهلال السعودي هو الممثل للسعودية في تلك البطولة، موضحا أنه هو نادي كبير وليس غريب عليه المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية متمنيا له تقديم مستوى مشرف للسعودية.

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