السبت 31 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

وزير الشباب يشارك فى الصالون الثقافى «قعدة شباب» بالمركز الأوليمبى بالمعادى

وزير الشباب يشارك
وزير الشباب يشارك فى الصالون الثقافي

حرص الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، على المشاركة فى الصالون الثقافى الذى أقامته الوزارة بالمركز الأوليمبى بالمعادى تحت عنوان "قعدة شباب" لمناقشة عدد من الموضوعات والقضايا المجتمعية فى حوار شبابى.

جاء الصالون بتنظيم الإدارة المركزية لتنمية الشباب بالوزارة بالتعاون مع مؤسسة آل قرة للتنمية المستدامة، وبمشاركة المتحدثين مصطفى حسنى الداعية الإسلامى، والدكتورة منال عمر استشاري الصحة النفسية، والدكتورة منن عبد المقصود أمين عام الصحة النفسية وعلاج الإدمان بوزارة الصحة والسكان، والدكتورة سهير عبد المنعم  أستاذ القانون الجنائي بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.

تناول اللقاء الحديث حول الوقاية من الانتحار وأسباب تزايد معدلات الانتحار وكيفية مواجهته، وتأثير ذلك على المجتمع والأسر، والبرامج والمبادرات التى تنفذها الدولة للحفاظ على الصحة النفسية، وما يدعو له الدين من قيم وأخلاق ينبغي التحلي بها.

الوقاية من الأفكار الانتحارية

طرح الشباب المشاركون فى اللقاء مجموعة من التساؤلات تتعلق بالآليات التي ينبغي الالتزام بها للوقاية من الأفكار الانتحارية، والنصائح المقدمة للابتعاد عن هذا الطريق الخطر، وآخر الإحصائيات والأرقام المتعلقة بهذا الأمر.

من جانبه، أكد وزير الشباب والرياضة حرص الوزارة على تنفيذ الصالونات الثقافية لخلق حالة من الحوار الشبابي حول الموضوعات والقضايا المختلفة التى تتعلق بهم والمجتمع فى ضوء ملف التوعية الذى تولى الوزارة له بالغ الاهتمام، ودعوة الشباب للتعرف على حقائق الأمور والتحديات التي تواجه البلاد.

حضر اللقاء مجموعة من طلاب جامعة القاهرة وجامعة الأزهر وشباب الخريجين ولاعبى ولاعبات المنتخب الوطنى للجودو.

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