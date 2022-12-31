السبت 31 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

موعد وصول «رونالدو» إلى السعودية لبدء رحلته مع النصر

كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو

تحدد موعد وصول النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، إلى العاصمة السعودية "الرياض"، بعد انضمامه رسميًا إلى صفوف فريق النصر.

وكان نادي النصر السعودي قد أعلن، أمس الجمعة، عن تعاقده رسميًا مع رونالدو بعقد لمدة موسمين ونصف الموسم، وتحديدًا حتى عام 2025.

ونشر الحساب الرسمي لنادي النصر صورًا تجمع مسلي آل معمر، رئيس النادي السعودي، مع كريستيانو رونالدو، أثناء توقيع العقد في العاصمة الإسبانية "مدريد".

تحديد موعد وصول رونالدو إلى السعودية استعدادًا للمشاركة مع النصر

ووفقًا لما ذكرته صحيفة «الرياضية» السعودية، فإن رونالدو سيصل إلى العاصمة السعودية "الرياض"، يوم الإثنين أو الثلاثاء المقبلين، وذلك تحت عنوان «رونالدو نصراويًّا».

وأكدت الصحيفة السعودية، في تقريرها، صباح اليوم السبت، أن رونالدو سيكون جاهزًا للمشاركة مع فريق النصر، يوم 5 يناير المقبل.

صحيفة «الرياضية»

راتب كريستيانو رونالدو مع النصر السعودي

وكانت بعض التقارير الصحفية قد أشارت، خلال الساعات القليلة الماضية، إلى أن رونالدو سيتقاضى راتبًا تبلغ قيمته 175 مليون يورو في الموسم الواحد مع النصر السعودي، وأنه سيتم تمويل الصفقة بواسطة إحدى الشركات الراعية للنصر.

ومن المقرر أن يرتدي الدون البرتغالي، صاحب الـ37 عامًا، القميص رقم "7" مع فريقه الجديد.

أول تعليق من رونالدو على انضمامه إلى النصر السعودي

وكان رونالدو قد علّق، فور توقيعه على عقود انضمامه إلى صفوف النصر السعودي، قائلًا: "إنني متشوق لتجربة دوري كرة قدم جديد في دولة مختلفة، الرؤية التي يعمل بها نادي النصر ملهمة جدًا".

وأتم تصريحاته، مؤكدًا: "متحمس للانضمام لزملائي بالفريق، لنقوم سويًا بمساعدة النادي على تحقيق المزيد من النجاحات".

وستكون تجربة رونالدو مع فريق النصر هي الأولى له خارج قارة أوروبا، بعدما سبق ولعب لأندية سبورتينج لشبونة البرتغالي، ومانشستر يونايتد الإنجليزي، ريال مدريد الإسباني، ويوفنتوس الإيطالي.

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