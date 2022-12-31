السبت 31 ديسمبر 2022
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كاتب صحفى عن تقديم مساعدات للصومال: مصر مهتمة بجميع دول إفريقيا

جريدة الدستور

قال خليفة أدهم، الكاتب الصحفي، إن الدولة المصرية تهتم بجميع الدول الإفريقية اهتمامًا كبيرًا، مشيرًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، نجح في استعادة قوة العلاقات مع دول القارة، وذلك بعد تقديم مصر شحنة مساعدات غذائية وطبية إلى الصومال.

وأضاف أدهم، خلال حواره ببرنامج «صباح البلد» المُذاع على فضائية «صدى البلد»، السبت، أن مصر شاركت في العديد من الأحداث والفعاليات الإفريقية، كما أنها لعبت دورًا قويًا وملموسًا في استعادة العلاقات مع دول إفريقيا.

وتابع أن دور وعلاقة مصر مع الدول الإفريقية لم يقتصر على جانب واحد فقط، بل شمل المجالات جميعها، مؤكدًا أن مصر كانت تتحدث بالنيابة عن إفريقيا خلال مؤتمر المناخ.

وأكد الكاتب الصحفي أن مصر تقدم مساعدات لمعظم دول إفريقيا، والرئيس السيسي أيضًا أجرى العديد من الزيارات المتبادلة لدول القارة، وهذا يُعد دليلًا على قوة العلاقات بين مصر وإفريقيا ودعمها المستمر.

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