السبت 31 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط ربة منزل بتهمة قتل طفلة 4 سنوات بسوهاج

ضبط ربة منزل
ضبط ربة منزل

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، القبض على ربة منزل مُسنة، بتهمة قتل طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات، ودفن جثتها داخل ترعة - لا يوجد بها ماء -  ناحية دائرة مركز دار السلام شرقي محافظه سوهاج، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه.

تعود تفاصيل الواقعة عقب ورود بلاغ إلى مأمور مركز شرطة دار السلام، من المدعوة (هدى ع ه ع) 46 عامًا، ربة منزل، بالعثور على جثة ابنتها الطفلة (مي ا ع) 4 أعوام، وتقيم بذات الناحية.

بالانتقال إلى محل البلاغ، وبفحص الجثة ظاهريًا، تبين أنها ترتدي كامل ملابسها وبها إصابات عبارة عن "جُرح رضي بالجبهة وآخر بفروة الرأس".

وبسؤال المُبلغة أفادت بأن نجلتها متغيبة عن المنزل منذ أمس، أثناء تواجدها مع أطفال آخرين للهو بالقرب من مسكنها، وأنها قامت بالبحث عنها حتى عثرت على جثتها بترعة دائرة المركز.

وأضافت والدة الطفلة، بعدم وجود قرطها الذهبي “فردة حلق واحدة كانت ترتديها بالأذن اليسرى” حيث فُقدت منها الأخرى منذ فترة.

بتكثيف التحريات حول الواقعة، وفحص كاميرات المراقبة الموجودة بالمنطقة التي تقيم فيها الطفلة مع أسرتها، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة المدعوة (رئيفة ز ا ب) 61 عامًا، ربة منزل، وتقيم بمحافظة الإسكندرية ولها محل إقامة آخر فى دائرة مركز دار السلام وتترد علي مسكنها بمركز دار السلام طوال العام وقام رجال المباحث باستهداف المتهمة داخل منزلها وضبطها.

عقب تقنين الإجراءات واستئذان جهات التحقيق المختصة، تم استهداف منزل المتهمة المذكورة، وأمكن ضبطها، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

حُرر عن ذلك المحضر اللازم وتمت إحالة الواقعة المذكورة إلى جهات التحقيق المختصة، التي كلفت بسرعة تكثيف التحريات حول الواقعة.

4 سنوات أجهزة الأمنية ارة اجد ارتكاب الواقعة

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