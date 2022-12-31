السبت 31 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«أرواح فى المدينة» تستهل أنشطتها للعام الجديد بسينما الهناجر.. الأحد

أرواح في المدينة
أرواح في المدينة

تستهل سلسلة "أرواح في المدينة"، أنشطتها للعام الجديد، حيث تعقد اللقاء الثامن في رحاب سينما الهناجر بساحة دار الأوبرا المصرية، والتابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافية، وذلك في السادسة من مساء الأحد المقبل الموافق الأول من يناير 2023.

يعقد اللقاء الذي يتحدث فيه الكاتب الصحفي محمود التميمي، ضمن فعاليات صالون العمارة والسينما الشهري، وهو من أنشطة مبادرة "القاهرة عنواني".

وفي هذا اللقاء يستكمل "التميمي"، سرد حكايات مصر قبل 100 سنة و تحديدًا عام 1922 من خلال فيلم "بين القصرين" الذي عبر عن مصر في هذة الحقبة، فنشهد سرد حكايات عن ناس وأماكن وأحداث ارتبطت بعام 1922 وبداية عشرينيات القرن الماضي، مثل اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون، والشروع في بناء مبنى البرلمان المصري، وميلاد الموسيقار العبقري علي إسماعيل والموسيقار الكبير منير مراد، وقصص أخرى يكشف عنها لأول مرة من أرشيف الصحافة المصرية العظيمة، وبعض المشاهد السينمائية.

يذكر أن فيلم "بين القصرين"، عن رواية لأديب نوبل العالمي نجيب محفوظ، وقدم المعالجة السينمائية لها ــ السيناريو والحوار ــ الكاتب يوسف جوهر، وفيه يلقي الضوء علي المناخ السياسي والاجتماعي في مصر خلال الحرب العالمية الثانية، وكيف تأثرت مصر وعانت من هذه الحرب التي لم تكن لها ناقة ولا جمل فيها. 

والفيلم من بطولة يحيي شاهين، مها صبري، عبد المنعم إبراهيم، صلاح قابيل، آمال زايد، زيزي البدراوي، زوز نبيل، ميمي شكيب، محمد رضا، نعمت مختار، هالة فاخر، ومن إخراج حسن الإمام.  

يشار إلي أن سلسلة " أرواح في المدينة " عروض معرفية مبسطة تجعل من المعرفة بتاريخ عُمران المصريين متعة بصرية و سردية يقدمها مشروع " القاهرة عنواني "، بالتعاون مع  بيت المعمار المصري و صندوق التنمية الثقافية في سينما الهناجر.

سلسلة أرواح في المدينة سينما الهناجر بساحة الأوبرا مبادرة القاهرة عنواني بيت المعمار المصري أنشطة صندوق التنمية الثقافية

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