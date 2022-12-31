صابر الرباعى: ألحن لنفسى معظم أعمالى (فيديو)

قال المطرب التونسي الكبير صابر الرباعي، إنه قام بتلحين الكثير من أعماله الفنية، ولكن لم يصل إلى تلحين أعمال غيره من النجوم، معبرًا:" يسعدني التلحين لأنغام".

وأكد الفنان صابر الرباعي، خلال لقائه ببرنامج "أنغام" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أنه كان يستخدم العود من أجل إخراج اللحن، ولكن التقدم التكنولوجي ساعد الفنان على تسجيل اللحن بكل سهولة ويسر.

وأضاف في حديثه، أنه لا يفضل الغناء في الاستديو، معبرًا: " الاستديو بالنسبالي خنقة، لكن الحفلة والايف حياة أخرى".

واشار إلى، أن "أجمل نساء الكون" تشير إلى الغنوة العربية العربية الكاملة المتكاملة، معلقًا:" تفاصيلها مش عادية، بتخليني أقول إني غنيت أغنية كلاسيكة غربية معربة وكاملة متكالمة وأما بغنيها بحس إني أشبعت النغم بتاعي".