السبت 31 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع شخص اختناقا بسبب البخار فى منطقة العجوزة

جثة
جثة

شهدت منطقة العجوزة بمحافظة الجيزة، اليوم الجمعة، مصرع شخص نتيجة اختناقه بالبخار أثناء الاستحمام.

 

وأكدت تحريات رجال المباحث عدم وجود شبهة جنائية، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

 

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة شخص داخل مسكنه بمنطقة العجوزة، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين من خلال مناظرة الجثة عدم وجود إصابات ظاهرية. 

 

كشفت تحريات رجال المباحث أن البخار أدى إلى مصرع الضحية أثناء الاستحمام، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

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