النيران الصديقة تمنح ليفربول التقدم على ليستر سيتى فى الشوط الأول

أنهى فريق ليفربول الشوط الأول من مباراته أمام ليستر سيتي بالتقدم بهدفين مقابل هدف في الجولة 18 من الدوري الإنجليزي.

كان ليستر سيتي قد تقدم مبكرا بعد 4 دقائق فقط عن طريق كيرنان ديوسبري هال بعدما انفرد اللاعب وسدد الكرة على يمين الحارس.

في الدقيقة 15 ركلة حرة لصالح فريق ليفربول من مكان جيد على حدود منطقة الجزاء بعد إعاقة لمحاولة مرور نونيز.

ركلة حرة لصالح فريق ليفربول بالقرب من منطقة جزاء ليستر سيتي جهة اليمين نفذها ترينت أرنولد عن طريق كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء ولكن أبعدها الدفاع عن مناطق الخطورة.

في الدقيقة 24 كرة عرضية من نونيز من جهة السار قابلها محمد صلاح بتسديدة من داخل منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيمن.

في الدقيقة 27 هدف ملغى لصالح فريق ليفربول بداعي التسلل على محمد صلاح.

ونجح ليفربول في تحويل تأخره إلى تقدم بهدفين في الدقيقتين 38 و45 عن طريق مدافع ليستر سيتي فوت فايس الذي أسكن الكرة في شباك فريقه مرتين.

الهدف الأول جاء بعد كرة عرضية من أرنولد من جهة اليمين حاول فوت فايس إبعادها ولكن الكرة سكنت أقصى يمين المرمى بالخطأ.

وجاء الهدف الثاني بعد تسديدة من نونيز من على حدود منطقة الجزاء ردت من القائم الأيسر فحاول فوت فايس إبعادها ولكنه أسكنها مرماه بالخطأ.

