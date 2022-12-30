عالم فلك يحذر شيخ الأزهر من استخدام السوشيال ميديا في 2023

قال الدكتور سيد الشيمي عالم الفلك، إن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، رجل عادل ولكن تُستغل أريحيته وطيبته في أشياء يجوز أن تزعجه من المحيطين به.

وأضاف خلال لقائه مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار": "أحذره من وسائل التواصل الاجتماعي، لأن وسائل التواصل الاجتماعي ستجلب عليه شرًا".

كما تنبأ الدكتور سيد الشيمي عالم الفلك، بتعرض الرئيس الأمريكي جو بايدن، لعملية اغتيال في 2023، وقال إن أي رئيس أمريكي تبدأ ولايته في سنة 2020، قبل شهر من اقتران زحل والمشترى، يتعرض لعملية اغتيال، وذلك استنادًا للأحداث التي تمت على مدار السنوات عند اقتران زحل والمشترى، حيث في كل مرة حصل فيها اقتران بين زحل والمشترى، وقعت عملية اغتيال لرئيس أمريكا.