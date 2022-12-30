الجمعة 30 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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عالم فلك يتنبأ بتعرض جو بايدن لمحاولة اغتيال في 2023

جو بايدن
جو بايدن

تنبأ الدكتور سيد الشيمي عالم الفلك، يتعرض الرئيس الأمريكي جو بايدن، لعملية اغتيال في 2023.

وقال خلال لقائه مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، إن أي رئيس أمريكي تبدأ ولايته في سنة 2020، قبل شهر من اقتران زحل والمشترى، يتعرض لعملية اغتيال.

ولفت إلى أن إبراهام لينكون الرئيس الأمريكي رقم 16، كانت بداية ولايته 1861، الاقتران حصل 21 أكتوبر 1861، اغتيل في 15 أبريل 1865.

وجون كيندي الرئيس رقم 35، بدأت الولاية في يناير 1961، الاقتران حصل في فبراير 1961، اغتيل في نوفمبر 1963.

وأردف: "رونالد ريجان الرئيس رقم 40، الاقتران حصل في  فبراير سنة 1980، وتكرر 14 مارس سنة 1981، قبل 26 يوم من محاولة اغتياله".

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