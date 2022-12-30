مؤتمر «أدباء مصر» يناقش كيفية الاستثمار الثقافى فى الوادى الجديد

في إطار فعاليات الدورة الخامسة والثلاثين للمؤتمر العام لأدباء مصر، الذي تقيمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، بمحافظة الوادي الجديد، عقدت بمكتبة مصر العامة مائدة مستديرة بعنوان "الاستثمار الثقافي فى الوادي الجديد" أدارها د. محسن عبد الوهاب، شارك فيها الشاعر ناصر محسب، الأديب طارق فراج، النائبة ضحى عاصي عضو مجلس النواب، والنائب تامر عبد القادر عضو مجلس الشيوخ.

تحدث الشاعر ناصر محسب عن الثقافة ومقوماتها بشكل عام. والثقافة بالوادي الجديد بشكل خاص، وأوضح أن الثقافة بالوادى الجديد لا يوجد بها فنان تشكيلي ولا مخرج متخصص ولا آلة موسيقى ولا يوجد بها فرقة للموسيقى العربية، موضحا أن تنمية الثقافة تأتي من خلال الاهتمام بالصحة والتعليم معا، وتحدث عن الاستثمار الثقافي المادى والمعنوي الذى يحتاج إلى بنية تحتية قوية لإنتاج منتج ثقافي قوى ومؤثر.

أما الأديب طارق فراج فقدم تصورا لكيفية الاستثمار في الوادى الجديد تلك المنطقة المحرومة ثقافية، وتطرق بالحديث عن الإنترنت الذى ساهم في وصول الثقافة ودعمها في كل المناطق البعيدة عن المركزية، وأكد أن محافظة الوادي الجديد يوجد بها مبدعون سيساهمون في إحداث حراك ثقافي بالمحافظة، كما تحدث عن مؤسسات المجتمع المدني بالمحافظة التى تعمل نشر الوعي الثقافي بالجهود الذاتية، وطالب بالعمل على تحقيق مبدأ العدالة في توزيع الخدمات الثقافية في المحافظة.

من جانبها أشارت النائبة ضحى عاصي إلى أن مصر حدث بها تراجع ثقافى خلال الأربعين سنة الماضية، بسبب التيار الفكري الرجعي الذي استطاع السيطرة على مصر من خلال الثقافة والتعليم والصحة، مشيرة إلى أن هناك ردة ثقافية على كل مستويات الثقافة، حيث لا يوجد المسرح المدرسي، وكانت طريقة التعبير عن المشاعر قديما من خلال الفن والثقافة بألوانها المختلفة من الشعر والأدب، أما الآن فالتعبير من خلال العنف والتطرف، وأوضحت أن الاستثمار الثقافي يأتي من خلال الاستثمار في الوعي ورأس المال الثقافي يلعب دورا مهما في المجتمع الثقافي، كما تطرقت في حديثها إلى تغيير القوانين والتشريعات المتعلقة بالثقافة، موضحة أن إنفاق الدولة على الثقافة يجب ألا يكون رفاهية بل ضرورة ملحة لإحداث نهضة ثقافية وحراك ثقافي يليق بمكانة مصر، مشيرة لأهمية العمل على وجود صياغة قانونية تتناسب مع المنتج الثقافي المصرى.

وفي كلمته تحدث النائب تامر عبد القادر عن طلب الإحاطة الذى تقدم به للمجلس، كما أشار إلى الجهود التي قام بها لعقد مؤتمر أدباء مصر بالوادي الجديد، مشيرا إلى جهود نواب المجلس المطالبة بزيادة ميزانية الثقافة، على مدار ٧ سنوات، وأن هناك اقتراحات بزيادة ميزانية قصور الثقافة لزيادة إنتاج أعمال ثقافية ذات محتوى، كما أثنى على مشروع سينما الشعب الذى تتبناه الهيئة والشركة المتحدة، وكذلك تحدث عن مشروع تنمية الوعي الثقافي عند المواطن المصرى، موضحا أن الغرب يستغل عدم وعي المواطن بإحداث فوضى وتخريب كما حدث في يناير ٢٠١١ و٣٠ يونيو، وطالب بالحفاظ على الموروث الثقافي والعادات والتقاليد التى فقدت خلال السنوات الماضية، وأكد على ضرورة استثمار المواقع الثقافية المتواجد بالفعل على الواقع لمواجهة حروب الوعي وحروب القوة الناعمة، كما تناول الحديث عن تأصيل المفاهيم في الثقافة التى تساهم في تشكيل وعى الإنسان.

وتأتي فعاليات المؤتمر الذي تنظمه الإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة الشاعر مسعود شومان، والإدارة العامة للثقافة العامة برئاسة الشاعر عبده الزراع، تحت عنوان "الفعل الثقافي ومشكلة المعنى"، دورة الناقد والمفكر الكبير الراحل د. شاكر عبد الحميد وزير الثقافة الأسبق، والتي تعقد برئاسة الكاتب الكبير محمد سلماوي، وأمانة د.حمدي سليمان. ويتضمن عددا من الجلسات البحثية والموائد المستديرة والأمسيات الشعرية وغيرها من الفعاليات التي ينفذها إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي في واحة الداخلة وقراها، وتستمر حتى 31 ديسمبر الحالي.