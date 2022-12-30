الجمعة 30 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

يوسف سعيد وجده.. حكاية جيلين فى «كابيتانو مصر» ويشرف بتوقيع الرئيس السيسى

كابيتانو مصر
كابيتانو مصر

عُرضت الحلقة الرابعة من برنامج «كابيتانو مصر» البرنامج الأكبر لاكتشاف المواهب الكروية من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة تقريرًا مصورًا لواحد من المواهب الناشئة وهو يوسف سعيد ابن كفر الزيات وعلاقته مع والده.

برنامج كابيتانو مصر

ففي تقرير خارجي بمسقط رأس اللاعب كشف التقرير عن العلاقة الطيبة وبين الطفل وجده وكيف يدعمه لكي يصبح كابيتانو مصر ويتواجد معه في كل اتجاه من أجل دعمهم كما كشف التقرير عن مفاجأة كبيرة وهي أن يوسف سعيد هو الطفل الذي حصل على توقيع الرئيس السيسي خلال جولته بمشروع كابيتانو مصر بقرى حياة كريمة عقب افتتاح مدينة المنصورة الجديدة وأن الرئيس حواره وزملاءه موجهًا لهم النصح بالاهتمام باللياقة البدنية.

وفي بداية حلقة اليوم شارك الإعلامي خالد عليش في مباراة كوميدية مع لاعبي برنامج «كابيتانو مصر» بعد أن أوهمهم بأنه لاعب محترف ولكنه في الملعب لم يتمكن من لعب أي كرة وكان يلعب بشكل كوميدي للغاية.

وعن لعبه مع الأطفال قال "عليش": "مش عاوز أقول لعبت كورة أنا عكيت في الكورة وحتى مصطلحات الكورة لا أعرفها، اللعيبة شاطرين جدًا أنا عكيت جدًا بس المهم إنهم اتبسطوا".

وتشهد الحلقة تواجد الإعلامي والممثل خالد عليش كضيفًا في الحلقة حيث تواجد ممسكًا بطبق كنافة إلا أن اللاعبين رفضوا مؤكدين أنهم يخضعون لنظام غذائي، مؤكدًا أنه فقط كان يمزح معهم وأنه يعرف أنهم يخضعون لنظام غذائي.

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