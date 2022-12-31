سعر الذهب اليوم السبت 31 ديسمبر 2022 فى مصر بدون مصنعية

شغل بال الملايين من محبين وعشاق الذهب والتجار معرفة سعر الذهب اليوم السبت 31 ديسمبر 2022 في مصر بدون مصنعية عبر جوجل، وشهد اليوم السبت 31-12-2022 عددًا كثيرًا من الأخبار الاقتصادية المهمة سواء كانت المحلية أو العالمية، ومن أبرزها ارتفاع أسعار الذهب، بمبلغ 50 جنيهًا، لكي يسجل جرام الذهب اليوم عيار 21- وهو عيار أكثر مبيعًا في مصر بقيمة 1650 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم السبت 31 ديسمبر 2022 في مصر بدون مصنعية

وتنشر "الدستور" بهذا التقرير أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 31- 12- 2022.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب اليوم السبت، بقيمة مبلغ 50 جنيهًا، نتيجة الزيادة للسعر العالمي للذهب بالبورصات العالمية من مبلغ 1808 دولار إلى قيمة 1815 دولار.

وسجل جرام الذهب في بداية التعاملات الصباحية اليوم السبت عيار 21 وهو العيار الأكثر مبيعًا بمصر بمبلغ 1650 جنيهًا، وعيار 18 وصل إلى مبلغ 1414 جنيهًا، وعيار 24 بلغ قيمة حوالي 1886 جنيهًا، وبلغت أسعار الجنيه الذهب لمبلغ حوالي 13200 جنيه.

توقعت جولد بيليون، أن ستتجه أسعار الذهب اليوم السبت على الأجل الطويل نحو هذا الارتفاع في البورصة العالمية لكي يتخطى مستويات حوالي 2000 دولار للأونصة، لكي يعيد الذهب تقييم ذاته على الأجل الطويل وتكون بشكل أفضل من "الأجل القصير" طبقًا لمعدلات التضخم العالمية وأيضًا سيناريوهات التعامل مع أسعار الفائدة.

وطبقًا لتقرير تحليل كافة اتجاهات السوق، فإن يكون معدن الذهب في الاتجاه الصاعد خلال الفترة القادمة لكي يصل إلى حوالي 1850 في الشهر الأول من عام 2023 مدفوعًا بكافة توقعات تشديد السياسة النقدية وأيضًا ارتفاع معدلات التضخم عالميًا.





وأشار التقرير إلي أن الذهب ارتفع خلال الأيام الماضي إلى أعلى مستوى خلال 5 أشهر، حيث إن كافة بيانات التضخم رفعت كافة الآمال بشأن اتجاه “بنك الاحتياطي الفيدرالي” حول الإبطاء لرفع الفائدة، وقد أكد التقرير أن يكون الارتفاع المتوقع للذهب مشروط ويكون بشكل كبير لتحركات أسواق الأسهم وتحرك السيولة، بالإضافة إلى أن أداء الذهب في عام 2032 سوف يكون أفضل بكثير عن الأداء في عام 2022.