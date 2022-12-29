هؤلاء أقبلوا عليها.. مبادرة «استبدال الشبكة الذهب بالفضة»: تعيين المقبلين على الزواج

على مدار الأشهر الماضية شهد سوق الذهب ارتفاعًا ملحوظًا، وذلك نظرًا للزيادات المتتالية التي طالت مختلف الأنواع من جرامات الذهب، الأمر الذي دفع المقبلين على الزواج بالعزوف عن شراء الشبكة الذهب.

وبعد ارتفاع أسعار الذهب بشكل كبير، أطلق عدد من الشباب مبادرات لإلغاء الشبكة الذهب، واستبدالها ببعض الأمور الأخرى مثل الفضة تيسيرًا على الشباب في خطوات الزواج، الأمر الذي لاقى ترحيبًا واستحسانًا كبيرًا من قبل مختلف الفئات والطبقات.

الاستغناء عن الذهب

وكانت البداية من مبادرة عروسين محافظة الغربية بمدينة طنطا فمع الارتفاعات المتتالية والكبيرة في أسعار الذهب الفترة الأخيرة في مصر، لجأ العروسان محمد وهبة إلى استبدال الشبكة الذهب بأخرى من الفضة.

وأكد العروسين أن الأمر كان موفر للغاية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، وبعد شراء الشبكة من الفضة وطلائها بماء الذهب، بلغت التكلفة الإجمالية نحو 30 جرام فضة حوالي 1800 جنيه فقط.

وبدأت تلك المبادرات في التوسع والانتشار خاصةً وأن الشباب المقبلين على الزواج يدعمون فكرة الاستغناء عن كل ما يشهد مغالاة من التجار وتفاوت في أسعار الخامات والمنتجات، سواءً كان ذهب أو فضة.

الذهب

استبدال الذهب بالفضة

تقول زينب عبد الرحمن، أنه يفصلها عن زواجها عام أو أقل وهي وأسرتها فضلوا أن تكون الشبكة في يوم الفرح، ولكن بعد الارتفاعات المتلاحقة التي شهدها سوق الذهب فقد تغير تفكيرهم في الاستغناء عن الذهب.

تقول زينب: " تجهيزات الشقة والعرس مرهقة على النحو المادي بشكل كبير، لذا فقد فكرنا انا وخطيبي ان نشارك في مبادرة استبدال الشبكة الذهب بالفضة".

توضح: "تحدثنا سوا حول الأمر انا وخطيبي، ووجدنا أن المبادرة هي حل مثالي في ظل هذه الظروف الاقتصادية التي يعاني منها الجميع والعالم أجمع".

أسعار الذهب

سجلت أسعار الذهب اليوم الخميس ارتفاعًا بحوالي 10 جنيهات، ليسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر ليسجل سعر الذهب 1590 جنيهًا لعيار 21 وذلك مع ارتفاع السعر العالمي للمعدن النفيس في البورصات العالمية إلي 1808 دولار مقابل 1800 دولار.

أيضًا شارك محمود علي في مبادرة استبدال الشبكة الذهب بالفضة، يقول أنه يقبل على خطوة عقد الخطبة خلال الأيام الأولى من العام الجديد الذي سيحل علينا، وكان قد اتفق مع العروس وأهلها على المشاركة في هذه المبادرة.

يقول: " كان أهل العروس داعمين لي وللمبادرة بشكل كبير بل هم أيضًا من اقترحوا فكرة الاستغناء عن الذهب ومدى إدراكهم ارتفاع اسعاره الذي لا يقدر عليها الشباب حاليًا".

يضيف: "مبادرة الاستغناء عن الذهب واستبدال الذهب بالفضة مبادرة مثالية لجميع الشباب والأهالي لانها تراعي عدم تكبدهم أعباء مالية واقتصادية مبالغ فيها، فالمبادرة جاءت في توقيت مناسب للغاية لجميع المقبلين على الزواج".

الذهب يعيد تقييم نفسه

توقعت gold Bullion، أن تتجه أسعار الذهب على الأجل الطويل نحو الارتفاع في البورصة العالمية ليتخطى مستويات 2000 دولار للأونصة، ليعيد الذهب تقييم نفسه على الأجل الطويل بشكل أفضل من الأجل القصير وفقًا لمعدلات التضخم العالمية وكذلك سيناريوهات التعامل مع الفائدة.

وتشير التقديرات إلى أن أسعار الذهب ستتجه إلى الارتفاع خلال الفترة القادمة ليصل إلى 1850 خلال الشهر الأول من 2023 مدفوعًا بتوقعات تشديد السياسة النقدية وكذلك ارتفاع معدلات التضخم عالمياً، وذلك بحسب تقرير لتحليل اتجاهات السوق.